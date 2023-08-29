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Gıda denetimleri… 54 ithal üründen 50’si, 16 yerli üründen 14’ü temiz

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Gıda denetimleri… 54 ithal üründen 50’si, 16 yerli üründen 14’ü temiz
Gıda denetimleri… 54 ithal üründen 50’si, 16 yerli üründen 14’ü temiz

Tarım Dairesi’nin gıda denetimlerinde ithal ürünlerden armut, yer fıstığı kabuğu peleti, çeri domates, kiraz ile yerli ürünlerden beyaz ve kırmızı üzümde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi.

Tarım Dairesi’nin 18-24 Ağustos tarihlerini kapsayan raporuna göre, 54 ithal ürün numunesinden 50’si temiz çıktı.

Kalıntı rastlanan ithal ürünlerden bazıları imha edilirken, bazıları da menşeine iade edilecek. Hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durdurulan yerli ürünler de var.

Limit üstü bitki koruma ürünü saptanan ithal ürünlerden Svs Tic. Ltd'e ait Armut S.M ile Farm House Trd.  Ltd.'e ait Yer Fıstığı Kabuğu Peleti imha edilirken, Onbaşı İşl. Ltd'e ait çeri domatesle Coşkun –Nur Otomotiv'e ait kiraz menşeine iade edilecek.

16 YERLİ ÜRÜNDEN 14’Ü TEMİZ

 Öte yandan 16 yerli ürün numunesinden 14’ü temiz çıktı.  Hamitköy sakini Şeniz Dalkıran’a ait beyaz üzüm ve kırmızı üzümde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden ürünlerin hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.

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