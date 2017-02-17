Gırgır dergisi Hazreti Musa karikatüründen sonra kapatıldı

Sözcü gazetesinin mizah dergisi Gırgır'ın kapağında yer alan Hazreti Musa karikatürüne sosyal medyadan tepki yağdı. Gırgır dergisinin kapatıldığı duyuruldu.

Mizah dergisi Gırgır, son kapağında, Peygamber Hazreti Musa'nın asasıyla Kızıldeniz'i yarmasını ti'ye alan karikatürüyle tepki topladı.

HZ MUSA KARİKATÜRÜNDEN SONRA GIRGIR DERGİSİ KAPATILDI

Sözcü gazetesinin ücretsiz olarak dağıttığı ünlü mizah dergisi Gırgır, Hz.Musa ile ilgili yayınlandığı skandal karikatür sonrası flaş bir karar alarak bugünden itibaren kapatıldı.

Yayıncı şirketin avukatı yaptığı açıklamada, 'Buna sebep olan çizer ve çalışanlar hakkında yayıncı firma olarak Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunacağız' dedi.

DERGİDE ÇALIŞAN HERKES İŞTEN ÇIKARILACAK

Yayıncı şirketin avukatı tarafından yapılan açıklamada, derginin kapatılmasına ve dergiden çalışan herkesin işten çıkarılmasına karar verildiğini belirterek, ‘Gırgır dergisinin son sayısında yayınlanan hoş olmayan karikatür nedeniyle yayıncı şirket Gırgır dergisinin kapatılmasına ve dergide çalışanların tamamının işten çıkarılmasına karar vermiştir' Bu karikatürün yayınlanması en başta toplumumuzu rahatsız ettiği gibi, yayıncı şirketi de çok rahatsız etmiştir. Karikatürün firmayı zor durumda bırakmak amacıyla kötü niyetli çalışan kişi veya kişiler tarafından yayınlandığını düşünüyoruz. Kasti bir tutum söz konusudur. Dini değerlerin aşağılandığı bu karikatür kötü niyetli bir tutumla çizilerek, yayıncı şirkete danışılmadan, adeta gizlenerek, son anda habersizce yayına verilmiştir. Bunu yapan çalışanlar dini değerleri aşağılamak suretiyle suç işlemiştir. Buna sebep olan çizer ve çalışanlar hakkında yayıncı firma olarak Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunacağız' denildi.

GIRGIR'DAN NUMAN KURTULMUŞ KAPAĞI

Gırgır, Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'un "Evet çıkarsa terör son bulur" sözlerini de kapağına taşımıştı.

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'un geçtiğimiz günlerde referandumda "evet" çıkması halinde de terörün sona ereceğine dair sözleri hayli tartışılmıştı.

Haftalık mizah dergisi Gırgır 1 Şubat'ta yayınlanan sayısında Kurtulmuş'un bu sözlerini kapağına taşımıştı.

CHARLIE HEBDO DERGİSİNE SALDIRI DÜZENLENMİŞTİ

7 Ocak 2015'te, Fransa'nın başkenti Paris'te, mizah dergisi Charlie Hebdo'ya yapılan kanlı saldırıda12 kişi katledilmişti.

Charlie Hebdo'nun, Paris'in 11'inci bölgesindeki Nicolas Apper Caddesi'nde bulunan merkezine silahlı kişilerce saldırıldı. Saldırganların 12 kişiyi vahşice katlettiği saldırıda yaşamını yitiren 12 kişinin içinde, ülkenin en iyi karikatüristleri olarak tanınan (derginin Genel Yayın yönetmeni( Stephane Charbonnier (Charb), Jean Cabut (Cabu), Tignous takma adıyla bilinen ünlü karikatürist Bernard Verlhac ve Tunus doğumlu Fransız deneyimli Fransız çizer Georges Wolanski de vardı.

FRANSA EN ÖNEMLİ KARİKATÜRİSTLERİNİ KAYBETTİ

Derginin genel yayın yönetmeni Stephane Charbonnier ve Jean Cabut'nün de aralarında bulunduğu Fransa'nın en önemli karikatüristleri ölenler arasında. Uzun süredir ölüm tehditleri alan Charbonnier, polis korumasında yaşıyordu.

Fransız ekonomi uzmanı, yazar, gazeteci ve aynı zamanda Charlie Hebdo'nun ortaklarından olan Bernard Maris de saldırıda yaşamını yitirmişti.