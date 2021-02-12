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Girne Belediyesi 3 marketin bazı ürünlerine el koydu

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Girne Belediyesi,  Açık Olan İşyerlerinin Covid-19 Önlemleri İle İlgili Denetimlerine Devam Ediyor
Girne Belediyesi 3 marketin bazı ürünlerine el koydu

Girne Belediyesi,  Açık Olan İşyerlerinin Covid-19 Önlemleri İle İlgili Denetimlerine Devam Ediyor

 

Girne Belediyesi, Tam Kapanma Süreci Boyunca Açık Olan Elzem İşyerlerinin Covid-19 Önlemleri İle İlgili Denetimlerine Devam Ediyor

 

 

Girne Belediyesi, Sağlık ve Zabıta Şube Ekipleri; tam kapanma günleirini yaşadığımız bugünlerde elzem faaliyetlerini sürdüren ticari işletmeler ve marketlerin işletmelerin denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

 

Girne Belediyesi Sağlık Bölümünden alınan bilgiye göre 03-11 Şubat 2021 tarihleri arasında yapılan denetimlerde, genel hijyen ve Covid-19 önlemleri konularında kontroller yapılmış, Covid-19 önlemlerini uygulamayan 1 işyeri kapatılarak faaliyetleri durdurulmuştur. 3 Market işletmesinde, raf satışlarında sağlığa uygun olmadığı tespit edilen çeşitli gıda ürünlerine el konulmuştur.

 

Sağlık ve Zabıta Şube Ekipleri, bu süre içerisinde toplamda 554 işyeri denetimi gerçekleştirmiş ve işletmelerin genel Covid-19 önlemlerine uygunluğu kontrol edilmiştir.

 

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü; “Covid-19 mutasyonlu virüsünün Ülkemizde tespit edilmiş olması; Covid önlemlerine çok sıkı şekilde uymamız gerektiğini gösteriyor. Halkımızın sağlığı için alınması gereken tüm önlemler konusunda sorumluluk ve hassasiyetle çalışmalarımızı bizler de yoğunlaştırdık.” dedi.

 

Güngördü; Halkımızı, tedbir olarak yapılan tüm uyarıları dikkate almalarını ve korunmak için bireylerin ellerini sık sık yıkamalarını, maskenin ağız ve burnu kapatacak şekilde doğru ve devamlı kullanılmasını özellikle, kapalı alanlarda 15 dakikadan fazla süre kalınmaması, market alışverişlerine ev halkını temsilen sadece bir kişinin gitmesi ve market alışverişini en kısa sürede tamamlayacak şekilde özen göstermesi ve bireyler arasındaki mesafe kurallarına uyum göstermenin önemini bir kez daha hatırlattı. Başkan Güngördü, halka çağrı yaparak ‘lütfen evimizde kalalım ve hem kendimizi hem de tüm sevdiklerimizi salgından koruyalım’ dedi.

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