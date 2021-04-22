Girne Belediyesi Danışma Ve Destek Merkezi, “Stres Yönetimi Ve Stresle Başa Çıkma” Konulu Online Seminer Düzenledi

Girne Belediyesi Danışma ve Destek Merkezi, Zoom platformu üzerinden, “Stres Yönetimi ve Stresle Başa Çıkma” konulu seminer düzenledi. 21 Nisan 2021 Çarşamba akşamı saat 19:30’da başlayan Uzm. Psikolog Pembe Ardıç’ın konuşmacı olarak katıldığı seminere ilgi yoğun oldu.

Stresi kontrol altına alma, stres sırasında yaşanabilecek yıkıcı duyguların etkilerini en aza indirebilmek için farkındalık yaratan bilgileri katılımcılarla paylaşan Pembe Ardıç, stresin yaşamanın bir parçası olduğuna vurgu yaparak, harekete geçmemiz ve motive olmamızı sağlamasının yanında yaşam kalitemizin düşmesine de neden olduğunu hatırlattı.

Bir buçuk saatlik seminerde, stresle yaşam, stresle baş edebilme teknikleri hakkında bilgiler de paylaşan Ardıç, stresin yok edilemediğini, ancak stresle baş edilebileceğini ifade ederek, daha kaliteli bir yaşam için anda kalabilmenin önemine işaret etti.

Girne Belediyesi Sosyal İşler Şube Amiri Misli Kadıoğlu, Girne Belediyesi Danışma ve Destek Merkezi çatısı altında yüz yüze düzenlenen eğitim ve seminerlerin, artık yeni normale uygun olarak online ortamda gerçekleştirdiklerini ifade etti. Aile, iş ve sosyal yaşantımızda sıklıkla yaşadığımız stresin, özellikle son bir yıldan beri Covid-19 salgınıyla çok daha fazla hissedildiğini ifade eden Kadıoğlu, böylesi farkındalık artırıcı ve stresi kontrol edebilmeye yönelik bilinçlendirici etkinlik için Uzm. Psikolog Pembe Ardıç’a ve katılımcılara teşekkürlerini iletti.