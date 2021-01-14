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Girne Belediyesi ile Arkın Grup arasında işbirliği

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Girne Belediyesi ile Arkın Grup arasında Bellapais Köy sınırları içerisinde bulunan 1974 öncesinde Türk Mezarlığı olarak da kullanılan alana restorasyon projesi için protokol imzaları atıldı.
Girne Belediyesi ile Arkın Grup arasında işbirliği

Girne Belediyesi ile Arkın Grup arasında Bellapais Köy sınırları içerisinde bulunan 1974 öncesinde Türk Mezarlığı olarak da kullanılan alana restorasyon projesi için protokol imzaları atıldı.

 

Girne Belediyesi’nden alınan bilgiye göre, Bakanlar kurulunun 4 Ekim 2019 tarihinde aldığı kararla, Bellapais mevkiinde 1974 öncesinde Türk Mezarlığı olan alanı mezarlık maksatları için kullanmak üzere Girne Belediyesi’nin kontrol ve sorumluluğuna tahsis edildiği bilgisi verildi.

 

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamada, Projenin maliyetinin Ocak 2021 bedeli ile yaklaşık 1.200.000TL olabileceği öngörülmüş, bu miktarın 1/3 oranındaki kısmının ilgili firma tarafından karşılanacağı ve protokolün imzalarının atıldığı açıklandı.

 

Girne Belediyesi, yaptığı projede bu alan içerisine 474 Müslüman mezarı ve 70 gayri Müslüman mezarından oluşan toplamda 544 mezar ve yürüyüş yolları, otopark, tören alanı yapmayı planlıyor.

 

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü konuyla ilgili yaptığı açıklamada,  Kentte yaşayan Erbil bey gibi iş insanlarıyla devamlı işbirliği içinde olduklarını, güzel projelere imza attıklarını ve atacaklarını söyleyen Güngördü, Bellapais’teki atıl durumda olan mezarlığın restore edilme fikrinin Arkın Grup Direktörü Erbil Arkın’a ait olduğunu belirtti. Güngördü insanların yaşadığı beldelere ve köylere önem vermelerinin bizim açımızdan da önemli olduğunu belirterek, yaşanılan beldeleri güzelleştirmenin belediyelerin asli görevleri arasından olduğunu dile getirdi. İnsanların yaşadıkları beldelerde ölülerin mezarlarına en yakın mesafede ulaşmalarının doğru olduğuna inanan biri olarak projeye büyük önem verdiğini söyledi ve Arkın Grup Direktörü Erbil Arkın’a yapacakları katkıdan dolayı teşekkürlerini iletti.

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