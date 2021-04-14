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Girne Belediyesi ile ARUCAD arasında protokol imzalandı

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Girne Belediyesi ile  Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) arasında, Girne Belediyesi’ne ait sosyal alanları kullanım izni için protokol imzalandı. 
Girne Belediyesi ile ARUCAD arasında protokol imzalandı

Girne Belediyesi ile  Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) arasında, Girne Belediyesi’ne ait sosyal alanları kullanım izni için protokol imzalandı. 

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, 1 yıllık işbirliği protokolü uyarıca, belediyeye ait oda tiyatrosu binasındaki kapalı küçük anfi tiyatro, 4 tenis sahası, basketbol sahası, Girne Sanat Galerisi ve Anfi Tiyatro, 15 gün önceden bildirmek şartı ile üniversite tarafından kullanabilecek. 

Yapılan işbirliği protokolüne, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, ARUCAD Mütevelli Heyeti Başkanı Yrd. Doç. Dr. Sinan Arkın ve ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi’nin katıldığı belirtildi.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü yaptığı konuşmada;
“Girne’deki üniversitelerin kente çeşitli katkıları olmaktadır. Son zamanlarda da ARUCAD bizim için önemli, sanat yönü ağır basan, bu çerçevede kente farklı noktadan değer katan bir kuruluşumuz bir üniversitemizdir. Böyle bir işbirliği için üniversiteye teşekkür ederim ve bu işbirliğinin artarak gelişeceğine olan inancımın tam olduğunu belirtirim” dedi. 

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