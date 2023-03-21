Girne Belediyesi Kütüphane Haftası kapsamında okuma etkinliği düzenliyor.
Doğada kitap, müzik ve kahve keyfi
Girne Belediyesi Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında, 1-2 Nisan 2023 tarihlerinde, Doğa Parkı Proje Alanı’nda doğa-kitap/kahve-müzik etkinliği düzenliyor.
Çocuklar için 12:30 – 13:30 arasında gerçekleştirilecek olan Yaratıcı Masal Atölyesi yetişkinler için ise saat 14:00 – 15:00 arasında hayat buluyor.
Yaratıcı Masal Atölyesinin yanı sıra ücretsiz kitap değişimi, kitap bağışı gibi etkinliklerinin de yer alacağı organizasyon saat 10:00 ve 17:00 arasında gerçekleştiriliyor.
Gün boyu müzik eşliğinde kitap ve kahve keyfini sürmek isteyen herkesin davetli olduğu organizasyonla ilgili daha detaylı bilgi almak isteyenlerin Girne Belediyesi Sosyal İşler Şubesi’ne başvurabilecekleri belirtildi.
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