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Girne Belediyesi Kütüphane Haftası kapsamında okuma etkinliği düzenliyor.

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Girne Belediyesi Kütüphane Haftası kapsamında okuma etkinliği düzenliyor.
Girne Belediyesi Kütüphane Haftası kapsamında okuma etkinliği düzenliyor.

Girne Belediyesi Kütüphane Haftası kapsamında okuma etkinliği düzenliyor.

Doğada kitap, müzik ve kahve keyfi

Girne Belediyesi Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında, 1-2 Nisan 2023 tarihlerinde, Doğa Parkı Proje Alanı’nda doğa-kitap/kahve-müzik etkinliği düzenliyor.

Çocuklar için 12:30 – 13:30 arasında gerçekleştirilecek olan Yaratıcı Masal Atölyesi yetişkinler için ise saat 14:00 – 15:00 arasında hayat buluyor.

Yaratıcı Masal Atölyesinin yanı sıra ücretsiz kitap değişimi, kitap bağışı gibi etkinliklerinin de yer alacağı organizasyon saat 10:00 ve 17:00 arasında gerçekleştiriliyor. 

Gün boyu müzik eşliğinde kitap ve kahve keyfini sürmek isteyen herkesin davetli olduğu organizasyonla ilgili daha detaylı bilgi almak isteyenlerin Girne Belediyesi Sosyal İşler Şubesi’ne başvurabilecekleri belirtildi.

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