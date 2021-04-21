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Girne Belediyesi Sokak Hayvanlarıyla İlgili Çalışmalarına Devam Ediyor

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Girne Belediyesi Hayvan Barınağı Ve Rehabilitasyon Merkezi’nin Sokak Hayvanları İçin Yapmakta Olduğu Faaliyetler Kapsamında Sahiplendirme Çalışmaları Devam Ediyor
Girne Belediyesi Sokak Hayvanlarıyla İlgili Çalışmalarına Devam Ediyor

Girne Belediyesi Hayvan Barınağı Ve Rehabilitasyon Merkezi’nin Sokak Hayvanları İçin Yapmakta Olduğu Faaliyetler Kapsamında Sahiplendirme Çalışmaları Devam Ediyor

 

Girne Belediyesi Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi, Kasım 2017’den beridir Girne’deki yardıma muhtaç sokak hayvanları konularında çalışmalarını sürdürüyor. Hizmete açıldığı ilk günden bugüne yüzlerce hayvanın rehabilitasyonunu sağlayan merkez, bugüne kadar 150’den fazla sokak hayvanının sahiplendirilmesini de sağladı.

 

Sokak hayvanlarının, insani yaşam koşullarında ihtiyaçlarının karşılanması ve daha önemlisi; yuvalandırılması için çalışan bunun yanında toplumsal farkındalığı desteklemek için de sosyal etkinlikler organize eden Girne Belediyesi Hayvan Dostları Platformu; bu alanlarda çalışan aktivist kişiler ve sivil örgütlerle de işbirliği yapıyor.

 

Girne Belediyesi Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi, Sokak köpeklerinin sahiplendirilmesi çalışmalarına özenle devam ediyor.

 

Yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle bir ayağı kesilmek zorunda kalınan ve rehabilite edildikten sonra uzun bir süredir yaşamını barınakta sürdüren 3 ayaklı sevimli can dost; geçtiğimiz günlerde yuvalandırıldı. Yeni bakıcısı tarafından ‘Şanslı’ ismi verilen can dostun yeni yuvasında sevgi dolu aile fotoğrafları paylaşıldı.

 

Köpek sahiplenmek isteyen vatandaşlarımız Girne Belediyesi Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi’ne 0533 839 38 38 numaralı telefondan ulaşarak bilgi alabileceği de iletildi.

 

Konu ile ilgili konuşan Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü:

“Sokak hayvanları Girne’nin önemli bir parçasıdır. Hepimizin onlara karşı sorumluluğu var.  Gönül isterdi ki sokakta kimsesiz bir can kalmasın.  Sahibi olduğumuz köpek veya köpekleri sokağa atmayalım onları terk etmeyelim. Evimizde köpek olsun istiyorsak satın almayalım sahiplenelim. Barınaktaki 3 ayaklı canı sahiplenen aileye de ayrıca teşekkür etti. Bizler Belediye olarak üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Lütfen vatandaşlarımız da duyarlılıkla onları korusunlar” dedi.  

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