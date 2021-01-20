Girne Belediyesi Sokakta Yaşayanlara Geçici Bir Süre Kalacak Yer Sağlayacak

Girne Belediyesi'nden yapılan açıklamada, pandemi nedeniyle işsizliğin artması ve maddi imkânsızlıklar nedeniyle sokakta kalan kişilere bir ay süresince kalacak yer sağlanacağı belirtildi.

Başvuru ve ihbar için ALO 185 ve 0548 890 55 00 numaralı telefonlardan Girne Belediyesi Sosyal İşler Şubesine ulaşabilecek.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, tüm dünyayı etkisi altına alan Covid 19 salgını nedeniyle zor günlerin yaşandığı bu günlerde, işsizlik ve maddi imkansızlıkların arttığını, soğuk kış günlerinde belde sınırları içerisinde kalacak yeri olmayan ve sokakta kalan kişilerin olduğu tespit edildiğini, bu kişilerin belirli bir süre için pansiyonlara yerleştirilmesinin kararlaştırıldığını belirtti. Güngördü, yardımlaşma ve dayanışmanın çok değerli olduğunu hatırlatarak, herkesi duyarlı olmaya davet ederken, Girne Belediyesi Sosyal İşler Şubesi'ne yapılacak başvuruların Sosyal Yardım Komitesi tarafından değerlendirilerek, geçici de olsa ihtiyaçlı kişilere kalacak yer sağlayacaklarını kaydetti.