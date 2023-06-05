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Girne Belediyesi Tiyatro Toplulukları ilk yabancı dilli oyununu sergiledi

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"Pippi-Uzunçorap" yoğun ilgi gördü
Girne Belediyesi Tiyatro Toplulukları ilk yabancı dilli oyununu sergiledi

"Girne Belediyesi Tiyatro Toplulukları" adanın kuzeyinde bir ilke imza atarak, ülkemizde yerleşik olarak yaşayan ve yurt dışından gelmiş oyuncu ve yönetmenler ile oyun sergiledi. Geçtiğimiz haftalarda çalışmalarına başlanan ve Rusça olarak hazırlanan "Pippi-Uzunçorap" isimli çocuk oyunu yoğun ilgi ile izlendi. Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu’nda sergilenen oyun, önümüzdeki sezon devamı gelecek olan yabancı dilli oyunların ilki olarak kaydedildi.

ÖDÜLLÜ YÖNETMEN ELYA GILMAN

Oyunu 2021 yılında "Sunflower" filmi ile Cannes World Film Festivalinde 5 ayrı dalla birlikte "En iyi kadın yönetmen" ödülünü alan Elya Gilman yönetti. Ekibin bir sonraki yetişkin oyunu "Ölümcül Toplantı" 25 Haziran pazar günü saat 17:00'de, Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu’nda Rusça olarak sahnelenecek. Ödüllü yönetmen Elya Gilman, Girne Belediyesi Tiyatro Toplulukları Türk ekibinin yeni sezonda sahneleyeceği 2 yeni oyunun da yönetmenliğini yapacak.

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