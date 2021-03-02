  • BIST 1.519
  • Altın 405,428
  • Dolar 7,3316
  • Euro 8,8050
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKA6133 test yapıldı, 38'i yerel 41  pozitif vaka

Girne Belediyesi Yukarı Girne Mahallesi’nde Çevre Düzenlemesi Yaptı

» »
Girne Belediyesi, Program Dahilinde Olan Yukarı Girne Mahallesi’ndeki Şair Nedim Sokak, Meşeli Sokak ve Kamil Paşa Sokak’ta Parke Döşemesi, Dış Cephe Tamiratı ve Boya İşleri Çalışmaları Gerçekleştirdi
Girne Belediyesi Yukarı Girne Mahallesi’nde Çevre Düzenlemesi Yaptı

Girne Belediyesi, Program Dahilinde Olan Yukarı Girne Mahallesi’ndeki Şair Nedim Sokak, Meşeli Sokak ve Kamil Paşa Sokak’ta Parke Döşemesi, Dış Cephe Tamiratı ve Boya İşleri Çalışmaları Gerçekleştirdi

 

Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, çalışma yapılan bölgenin koruma bölgesi olduğunu ve bu bağlamda dokuya uygun olarak 1800 m2 parke yapıldığını, aynı zamanda Girne Belediyesi Bayındırlık Bölümü tarafından bölgede bulunan evlerin dış cephe tamiratı ve boya işleri yapılmaya başlandığını, söz konusu bölgede düzenlenmiş tüm alanı kapsayan peyzaj çalışması başlatılacağının da bilgisi verildi.

 

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü konuyla ilgili yaptığı konuşmada, tarihi dokularımızı korumanın uğraşı içerisinde olduklarını dile getirerek, gelecek nesillere bu yapıların taşınabilmesinin önemine değindi. Girne için Yukarı Girne Mahallesi’nde bulunan bölgenin kültür açısından korunması gereken bir yapı olduğuna dikkat çeken Güngördü, imkanlar dahilinde gerekli çalışmaları gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Girne Antik Liman Için Rölöve, Restorasyon Ve Rehabilitasyon Çalışmaları Başladı23 Şubat 2021 Salı 12:12
  • Girne Belediyesi Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nde temsil ediliyor21 Şubat 2021 Pazar 13:51
  • Girne Belediye Meclisi İki Yeni Karar Üreterek Farkındalık Yaratmaya Devam Ediyor16 Şubat 2021 Salı 13:42
  • Girne Belediyesi 3 marketin bazı ürünlerine el koydu12 Şubat 2021 Cuma 15:18
  • Girne Belediyesi İlaçlama Çalışmalarına Devam Ediyor10 Şubat 2021 Çarşamba 14:28
  • Girne Düşünce Derneği: Müzakereler başarısız olacak!07 Şubat 2021 Pazar 10:27
  • Girne Belediyesi, Belediye Hizmetleri Çalışma Saatlerini Yeniden Düzenledi05 Şubat 2021 Cuma 14:26
  • Girne'de Aşı Ve Pcr Testine Yoğun İlgi Olmasına Rağmen Düzen Vardı04 Şubat 2021 Perşembe 17:14
  • Girne Belediyesi Gıda Denetimleri ve Covid-19 Kontrollerine Devam Ediyor03 Şubat 2021 Çarşamba 15:00
  • Girne’de aşılama işlemleri için yeni merkezler hayata geçiriliyor01 Şubat 2021 Pazartesi 20:55
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti