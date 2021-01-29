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Girne Belediyesi Zabıta Ekipleri Covid 19 Denetimlerine Devam Ediyor

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Koronavirüs salgınına karşı tedbirlerini artıran Girne Belediyesi, halk sağlığının korunması ve hijyen şartlarının sağlanması amacıyla market, kasap, restoran ve fırın denetimlerine devam ediyor.
Girne Belediyesi Zabıta Ekipleri Covid 19 Denetimlerine Devam Ediyor

Koronavirüs salgınına karşı tedbirlerini artıran Girne Belediyesi, halk sağlığının korunması ve hijyen şartlarının sağlanması amacıyla market, kasap, restoran ve fırın denetimlerine devam ediyor.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü; “Halkımızın sağlığı için alınması gereken tüm önlemler konusunda sorumluluk ve hassasiyetle çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Bugün, market, kasap, fırın ve paket servisi yapan restoranlara denetimler gerçekleştirdik. Yapılan denetimler sırasında, işletmelerin, hijyen konusunda gereken önlemleri alıp almadıkları ve belirtilen kurallara uyulup uyulmadığı kontrol ediliyor” dedi.  

Güngördü; Korona virüs salgını önlemleri kapsamında, Bakanlar Kurulunun aldığı kararlar çerçevesinde gıda satışlarının devam ettiği market, kasap ve fırınlara yönelik alınması gereken tedbirleri yerinde kontrol eden zabıta ekipleri, denetimlerini sürdürerek kurallara uymayan işletmelere cezai işlem uygulandığını belirterek, halkı, tedbir olarak tüm yapılan uyarıları dikkate almalarını ve korunmak için neler yapılması gerektiği konusundaki bilgilendirme yazılarını mutlaka okumaları gerektiğini kaydetti.

Denetimlerde çalışanların eldiven takıp takmadıklarını kontrol eden Zabıta ekipleri, bakkal, büfe, kasap ve marketler de çalışanlara ve müşterilere halk sağlığını tehlikeye sokacak olumsuzluklardan kaçınarak korona virüs salgınına karşı eldiven ve maske kullanmaları yönünde uyarılarda bulundu.

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