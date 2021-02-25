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Girne Belediyesi’ne Yardımlar Ulaşmaya Devam Ediyor

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Inner Wheel Kulüplerinden Beylerbeyi Inner Wheel Kulübü ve Girne Inner Wheel Kulübü, Girne Belediyesi’ne ihtiyaçlılara ulaştırılmak üzere toplam 350 adet Gıda paketi hazırlayıp teslim etti.
Girne Belediyesi’ne Yardımlar Ulaşmaya Devam Ediyor

Inner Wheel Kulüplerinden Beylerbeyi Inner Wheel Kulübü ve Girne Inner Wheel Kulübü, Girne Belediyesi’ne ihtiyaçlılara ulaştırılmak üzere toplam 350 adet Gıda paketi hazırlayıp teslim etti.

 

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamada; ihtiyaçlı olan kişilere ulaştırılmak üzere Girne Inner Wheel Kulübü’nden 100 adet gıda paketi ve Beylerbeyi Inner Wheel Kulübü’nden 250 adet gıda paketi Girne Belediyesi Başkanı Nidai Güngördü’ye teslim edildi.

 

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Güngördü, bu zor dönemde yardım derneklerinin, kulüplerin katkısının kendilerini umutlandırdığını dile getirerek, Girne Belediyesi olarak ihtiyaçlı kişilere her zaman yardım yaptıklarını belirten Güngördü, derneklerin yaptığı yardımlardan dolayı da teşekkür etti.

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