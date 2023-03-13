Girne bölgesi elektrik kesintisi!

Kıb-Tek'ten yapılan açıklamaya göre,

Alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 11:00 ile yaklaşık 14:00 saatleri arasında; Esentepe Peyak Evleri ve Esentepe köy girişine elektrik verilemeyecektir.

Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması önemle duyurulur.

Bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder, verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz.