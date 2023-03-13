  • BIST 5.387,18
  • Altın 1144.912
  • Dolar 18.9741
  • Euro 20.3535
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAHatay ve Malatya'da Deprem

Girne bölgesi elektrik kesintisi!

» »
Girne bölgesi elektrik kesintisi!
Girne bölgesi elektrik kesintisi!

Kıb-Tek'ten yapılan açıklamaya göre,

Alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 11:00 ile yaklaşık 14:00 saatleri arasında; Esentepe Peyak Evleri ve Esentepe köy girişine elektrik verilemeyecektir.

Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması önemle duyurulur.

Bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder, verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Girne'de Hırsızlık!10 Mart 2023 Cuma 15:08
  • 43 Yaşındaki Adam Aniden Rahatsızlanarak Vefat Etti10 Mart 2023 Cuma 14:55
  • Kapatma Saatine Uymayan 8 İşletme Hakkında Yasal İşlem Başlatıldı09 Mart 2023 Perşembe 14:48
  • Şenkul: Üreten kadınlara verdiğimiz değeri ete kemiğe büründürecek bir protokol ile karşınızda olacağız08 Mart 2023 Çarşamba 21:04
  • Polisten Uyuşturucu Operasyonu07 Mart 2023 Salı 13:59
  • Şenkul: Reklam gelirimiz 170 bin TL artarken, akaryakıt giderimiz 60 bin TL azaldı06 Mart 2023 Pazartesi 20:14
  • Murat Şenkul: Kervansaray Halk Plajı tüm vatandaşların hizmetinde olacak04 Mart 2023 Cumartesi 18:41
  • 16 Yaşındaki Kayıp Kız Bulundu02 Mart 2023 Perşembe 17:42
  • Girne’de “Genişletilmiş Turizm Komisyonu Toplantısı” yapıldı01 Mart 2023 Çarşamba 18:13
  • Girne'de Trafik Kazası01 Mart 2023 Çarşamba 12:49
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti