Girne giriş-çıkış bölgelerine çadırlar kuruluyor

Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı Girne giriş ve çıkışlarına çadırlar kurdu. Yapılan Açıklama şu şekilde

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı Girne Bölge Müdürlüğü ekiplerimiz, alınan son kararlar sonrası pandemi dolayısı ile Girne İlçesi'ne giriş ve çıkış yapmak isteyen vatandaşların kontrolünü sağlamak amaçlı, Girne doğu tarafı Acapulco kavşağı üzeri, batı tarafı Kayalar kavşağı, Girne merkezi girişi ve Dr. Fazıl Küçük Bulvarı çemberine(iki katlı) üç kontrol noktasına, Girne Polis Müdürlüğü'nden gelen talep sonrası AFAD'dan envanterimize yeni gelen çadırlardan üç adet kurulmuştur.