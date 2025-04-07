Girne Kaymakamı Cemal Özcemoğlu'na soruşturma başlatıldı

Girne Kaymakamı Cemal Özcemoğlu'na haftasonu yaşandığı iddia edilen olaylar ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Girne Kaymakamı Cemal Özcemoğlu'na hafta sonu yaşandığı iddia edilen olaylar ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Özgür Gazete'nin haberine göre Girne’de hafta sonu trafik kontrolünde alkol testi vermek istemeyen bir kişinin, "Cemal Özcemoğlu bana üfleme dedi" şeklinde konuştuğu, Özcemaloğlu'nun ise polise zor anlar yaşattığı iddia edilmişti.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklama şöyle:

"Kamuoyuna yansıyan Girne Kaymakamı ile ilgili haberler neticesinde İçişleri Bakanlığı tarafından soruşturma başlatılmıştır"