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Girne Mahkemesi emsal teşkil edecek tarihi bir karar imza attı... Plajlarda sunulan ücret fiyatlarını belirledi

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Kuzey Kıbrıs'ta plajlara ücretsiz giriş anayasal olarak da her yurttaşın hakkı.
Girne Mahkemesi emsal teşkil edecek tarihi bir karar imza attı... Plajlarda sunulan ücret fiyatlarını belirledi

Girne Mahkemesi emsal teşkil edecek bir karar imza attı... Plajlarda sunulan ücret fiyatlarını belirledi...

Girne Kaza Mahkemesi 7 Mayıs 2018 tarihinde verdiği kararda, Kıbrıs’ın kuzeyindeki Girne'de bulunan Yavuz Çıkarma Plajı (Escape Beach Club Alsancak) olarak bilinen plajda alabileceği duş, kabin, şemsiye, şezlong ve park hizmetleri bedelinin her biri için 0.003TL(1TL’nin Binde Üçü) olduğuna hüküm verdi.

Bu kararın diğer plajlar için de emsal olması bekleniyor.

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