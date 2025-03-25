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Girne Semih Sancar Caddesi’nde yaya trafik ışığı kullanıma açıldı

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Girne Belediyesi’nin şehir genelinde trafik güvenliğini artırmak için başlattığı çalışmalar kapsamında, Semih Sancar Caddesi’ne yerleştirilen yaya trafik ışığı bugün itibarıyla kullanıma açıldı.
Girne Semih Sancar Caddesi’nde yaya trafik ışığı kullanıma açıldı

Girne Belediyesi’nin şehir genelinde trafik güvenliğini artırmak için başlattığı çalışmalar kapsamında, Semih Sancar Caddesi’ne yerleştirilen yaya trafik ışığı bugün itibarıyla kullanıma açıldı.

Bölgedeki yayaların güvenliğini sağlamayı hedefleyen uygulama, aynı zamanda trafik akışını daha düzenli hale getirmeyi amaçlıyor. Semih Sancar Caddesi’nde kullanıma açılan yaya trafik ışığı, Girne genelinde yerleştirilecek olan 6 yaya trafik ışığından birincisi. Kalan 5 yaya trafik ışığının 3 aylık süre içerisinde aktif hale getirilmesi planlanıyor.

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, güzergahı kullanacak olan vatandaşların daha dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulunurken; trafik ışıklarına uyulmasının, kazaların ve olası sorunların önüne geçilmesi açısından kritik bir önem taşıdığını vurguladı.

Alana ek önlemler uygulandı

Yaya trafik ışıklarının yanı sıra, bölgeye uyarıcı levhalar ve hız kesici şeritler yerleştirildi. Bu ek önlemler, sürücülerin hızını kontrol etmesine yardımcı olurken, yayaların karşıdan karşıya geçişlerini daha güvenli hale getiriyor.

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