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Girne Üniversitesi Fenerbahçe’ye direnemedi...

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Girne Üniversitesi Fenerbahçe’ye direnemedi...
Girne Üniversitesi 56 - Fenerbahçe: 76

Türkiye Kadınlar Basketbol Liginin12. Haftasında Girne Üniversitesi evinde Fenerbahçe’ye  56-76 yenildi.

Girne Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, AnkaraMamak Belediyesi Spor Salonu’nda oynanan  maçta Girne Üniversitesi, lig lideri Fenerbahçeye direnemedi ve Fenerbahçe 11. Galibiyetini alarak liderleiğini devam ettirdi. 

İlk çeyrek son dakikalara kadar dengede geçti, Fenerbahçe Quigley ileikinci periyoda girilirken 6 sayılık avantaj elde etti: 23-17 

İkinci periyodun 4.dakikasında Girne Üniversitesifarkı 1 sayıya (27-26) kadar düşürdü, Quigley'den gelen peşpeşe sayılarla devre 42-31 sonaerdi.  

İlkyarıda Girne Üniversitesi 1/7, Fenerbahçe 5/11 üçlükle oynadı, Allie Quigley 17 sayı ile sahanın en skorer ismi oldu. 

Fenerbahçe üçüncü periyodda farkın azalmasına izin vermedi ve son çeyreğe 55-43 öndegirdi. Dördüncü periyodda farkı dahada artıran Fenerbahçe karşılaşmayı 20 farkla kazandı: 76-56 

3 sayılık bölgeden Girne 2/18, Fenerbahçe 8/19 ile top kullandı.

Öne Çıkanlar:

Girne Üniversitesi’nde; MaricaGajic 12 sayı, 12 ribaund, 2 asist, CappiePondexter 11 sayı, 8 ribaund, 2 asi st, TijanaKrivacevic 9 sayı, 3 ribaund, Courtney Williams 8 sayı, 6 ribaound, 3 asist, MerveAydın 6 sayı, 2 ribound, 1 asistileoynadı.

Fenerbahçe’de ise:BirselVardarlıDemirmen 11 sayı, 10 ribaund, 5 asist, Sandrine Gruda 13 sayı, 8 ribaund, 2 asist, Allie Quigley 20 sayı, 4 asistribaund ile oynadı

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