Girne Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin beyaz önlük giyme töreni heyecani

Girne Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik, Beslenme ve Diyetetik ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümlerine 2019-2020 akademik yılında yerleşen öğrenciler için “Beyaz Önlük Giyme Töreni” düzenlendi.

Girne Üniversitesi Kampüsü’nde gerçekleşen Beyaz Önlük Giyme törenine; Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu, Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rüveyde Bundak, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Gökmen Dağlı, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gürsel Öztunç, Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Birliği Başkanı Şahveren Çakartaş, enstitü müdürleri, meslekokulu müdürleri, dekanlar, başhekimler, akademisyenler ve öğrenciler hazır bulundu. Öğrencilerin hayatlarının yeni dönemine adım atmanın heyecanını yaşadığı törene aileler de katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan törende, Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu ile Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gürsel Öztunç birer konuşma yaptı.

Sağlıkçılar toplumun Kahramanlarıdır…

Beyaz Önlük Giyme Töreni’nin açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. İlkay Salihoğlu, Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde öğrenim hayatına başlayan öğrencilere seslenerek sağlıkçıların toplumun asıl kahramanları olduğunu ifade etti. Prof. Dr. İlkay Salihoğlu, bu alanda çalışan kişilerin insanlığa hizmet ettiğini ve bunu her şeyin üzerinde tuttuklarını dile getirerek, öğrencilerin 4 yılın sonunda başarıyla mezun olabilmesi için çok çalışması gerektiğini vurguladı.

Beyaz Önlüğün Önemine Dikkat Çekti…

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gürsel Öztunç ise konuşmasında, nitelikli sağlık hizmetini verecek kişileri yetiştirecek eğitim kurumlarına ihtiyaç olduğunu ve Girne Üniversitesi olarak bu doğrultuda gerekli vasıf ve donanıma sahip mezunlar vermeyi hedeflediklerini söyledi. Tüm Günsel ailesine ve başta Dr. Suat İ. Günsel’e teşekkürlerini sunan Prof. Dr. Öztunç, hayatta hedef koymanın önemine dikkat çekerek, sağlık alanını seçen öğrenciler için beyaz önlüğün taşıdığı anlamı vurguladı. Prof. Dr. Gürsel Öztunç, öğrencilere sağlık hizmetlerini sürdürürken izleyecekleri yola ilişkin tavsiyelerde de bulundu.

Meslek Yemini Ederek Önlüklerini Giydiler…

Konuşmaların ardından Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencileri sırayla beyaz önlüklerini giyerek yemin ettiler. Duygusal anlara sahne olan tören toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.