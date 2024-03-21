Girne ve Yeniboğaziçi’nde gerçekleştirilen ayrı operasyonlarda toplam 135 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. İki şüpheli tutuklandı, soruşturma devam ediyor.

Girne ve Yeniboğaziçi’nde Uyuşturucu Operasyonları: İki Kişi Tutuklandı

20 Mart 2024 tarihinde Girne ve Yeniboğaziçi bölgelerinde gerçekleştirilen ayrı operasyonlarda, Girne Polis Müdürlüğü ve Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufuyla ilgili önemli gelişmeler yaşandı.

Girne'de, Girne Polis Müdürlüğü ekipleri, M.Y. (E-25) ve E.A. (E-20) isimli şahısların ikametgahtında gerçekleştirdikleri aramada, toplamda 100 miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ele geçirildi. Bahse konu şahıslarla ve olayla bağlantısı tespit edilen O.D. (E-36) ise tutuklanarak adli makamlara sevk edildi. Polis ekipleri, şahısların uyuşturucu madde ticaretiyle ilişkili olabileceği şüphesi üzerine soruşturmayı titizlikle sürdürmektedir.

Yeniboğaziçi'nde ise Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri, E.Y. (E-42) isimli şahsın ikametgahtında yapılan aramada, yaklaşık 35 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan toplam 17 adet kağıt parçası ele geçirildi. Bahse konu şahıs da tutuklanarak soruşturma kapsamında adli mercilere sevk edildi. Polis, bu olayın ardındaki ağları ve uyuşturucu madde ticareti zincirini çözmek için yoğun çaba harcamaktadır.