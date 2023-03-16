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Girne Yarı Maratonu 2023 Ana Sponsoru belirlendi

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Girne Yarı Maratonu 2023 Ana Sponsoru belirlendi. Yan ve Küçük Sponsorluk için başvurular ise Pazartesi son buluyor!
Girne Yarı Maratonu 2023 Ana Sponsoru belirlendi

Girne Yarı Maratonu 2023 Ana Sponsoru belirlendi. Yan ve Küçük Sponsorluk için başvurular ise Pazartesi son buluyor!

Ana Sponsor ‘Grand Pasha Group’

Girne Yarı Maratonu 2023 Ana Sponsoru belirlendi. Girne Belediyesi tarafından gerçekleştirilen sponsorluk çalışmaları sonucunda Grand Pasha Group, 30 Nisan’da gerçekleştirilecek olan Girne Yarı Maratonu Ana Sponsoru olma hakkını elde etti.

Ana Sponsorluk sözleşmesi Girne Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda düzenlenen imza töreninde, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul ve Grand Pasha Group Kıbrıs Koordinatörü Ali Çınar’ın sözleşmeyi imzalaması ile resmileşti. Sponsorluk sözleşmesinin imzalanması ile maraton, ‘Grand Pasha Group Girne Yarı Maratonu 2023’ adı altında organize ediliyor…

MARATON 30 NİSAN’DA START VERİYOR

Her yıl büyük bir katılım ile gerçekleştirilen Girne Yarı Maratonu, bu yıl 30 Nisan Pazar günü start vermeye hazırlanıyor. Hali hazırda online ve bireysel kayıtların devam ettiği maraton için büyük bir katılım bekleniyor. Kordonboyu Atatürk Anıtı önünde start verilecek olan Girne Yarı Maratonu 3, 10 ve 21 kilometre olmak üzere üç farklı kategoride gerçekleşiyor.

SPONSOR ALIMLARNDA SON GÜN PAZARTESİ

Öte yandan Girne Belediyesi Spor Komitesi’nden verilen bilgiye göre, Ana Sponsorluk dışındaki Yan ve Küçük Sponsorluklar için alımlar 20 Mart Pazartesi günü son buluyor. Girne Belediyesi Spor Komitesi’nin açıklamasına göre sponsorluk başvurusunda bulunmak isteyen birey veya kurumların detaylı bilgi için Girne Belediyesi Spor Sorumlusu Seran Kaşif’e; 0533 871 29 29 nolu telefondan veya serankasif@girnebelediyesi.com e mail adresinden ulaşılabileceği bilgisi verildi.

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