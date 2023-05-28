Girne'de 5 kişi 1 kişiyi ciddi darp etti!

26.05.2023 tarihinde, saat 22:20 sıralarında, Girne’de, İstiklal Sokak üzerinde bulunan halı sahanın park alanı içerisinde; M.F.(E-22), M.T.(E-26), S.Ç.(E-28), A.T.(E-18) ve U.A.(E-18) bir taraf olup, aralarında çıkan tartışma neticesinde; Veysel BOZKUŞ'u ciddi bir şekilde darp ederek, çenesinin kırılmasına sebebiyet vermişlerdir. Veysel BOZKUŞ kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Cerrahi servisinde müşahede altına alınmış ve tedavisi halen devam etmektedir.

Bahse konu şahıslar tespit edilerek tutuklanmmış olup, soruşturma devam etmektedir.