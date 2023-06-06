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Girne'de 5 saatlik elektrik kesintisi

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Kıb-Tek sosyal medya hesabından elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu.
Girne'de 5 saatlik elektrik kesintisi

Kıb-Tek'ten yapılan açıklama şu şekilde:

PLANLI KESİNTİ (GİRNE İLÇESİ)

07 Haziran 2023 Çarşamba günü orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09:00 ile yaklaşık 14:00 saatleri arasında; Boğaz Polis Lojmanları ile Kamacı Tesisleri arasında kalan bölgelere elektrik verilemeyecektir. Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması önemle duyurulur. Bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder, verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz.

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