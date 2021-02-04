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Girne'de Aşı Ve Pcr Testine Yoğun İlgi Olmasına Rağmen Düzen Vardı

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Girne Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi'nde 1-4 Şubat 2021 tarihleri arasında 696 kişi aşı olurken, Girne Belediyesi Leymosun Kültür Evi'nde ise son iki günde 990 PCR testi yapıldı.
Girne'de Aşı Ve Pcr Testine Yoğun İlgi Olmasına Rağmen Düzen Vardı

Girne Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi'nde 1-4 Şubat 2021 tarihleri arasında 696 kişi aşı olurken, Girne Belediyesi Leymosun Kültür Evi'nde ise son iki günde 990 PCR testi yapıldı. Sağlık Bakanlığı ve Girne Belediyesi işbirliğinde gerçekleştirilen çalışmalarda, vatandaşlar sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek sıralı bir şekilde işlem yaptırdı. Her iki merkezde de yoğunluğa rağmen vatandaşlar organizasyonlardan memnun şekilde ayrıldı.

 

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, böylesi zor bir zamanda tüm kurum, kuruluş ve halkın birlik içerisinde olmasının önemine işaret ederek, belediye personeli ile birlikte bu süreçte her zaman yardıma hazır olduklarını ifade etti. Halkın sağlığı ve güvenliğinin öncelik olduğunu dile getiren Güngördü, her iki merkezde işlem yapan vatandaşlardan çok olumlu geri dönüşler almalarının hem kendisini hem de personelini onure ettiğini kaydetti.

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