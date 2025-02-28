Girne’de Cep Telefonu Hırsızlığı ve Uyuşturucu Operasyonu

Çalınan cep telefonu soruşturmasında yakalanan zanlının evinde ve çantasında uyuşturucu madde ile nakit para ele geçirildi.

02 Ekim 2024 tarihinde, Girne’de faaliyet gösteren bir petrol istasyonunun oto yıkama bölümünde, işyeri çalışanına ait ve eşya dolabında muhafaza edilen cep telefonunun çalınmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, olayla bağlantısı olduğu tespit edilen E.M.H.A.D. (24), 27 Şubat 2025 tarihinde Lefkoşa’da yakalanarak tutuklandı.

Zanlının tasarrufunda bulunan çanta ve ikametgahında yapılan aramalarda; yaklaşık 5 gram hintkeneviri, 2 gram tütünle karışık hintkeneviri, uyuşturucu içerdiğine inanılan bir adet hap, içerisinde tütünle karışık hintkeneviri bulunan bir adet ucu yanık sigara, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı bulunan hassas terazi ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği düşünülen 8.125 TL ile 20 Euro nakit para ele geçirilerek emare olarak alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir