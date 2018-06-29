  • BIST 97.018
  • Altın 184,115
  • Dolar 4,5769
  • Euro 5,3302
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKATrafik suçlarına uygulanan cezalara yüzde 500’e varan zam öngörülüyor

Girne'de denize girmeyin! Sağlık Bakanlığı açıkladı

» »
Girne'de denize girmeyin! Sağlık Bakanlığı açıkladı
Girne'de denize girmeyin! Sağlık Bakanlığı açıkladı

Sağlık Bakanlığı Girne İlçesi Püsküllü (Karakız) Bölgesi’nde denize girilmemesi konusunda yaptığı uyarıyı yineledi.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada

Rutin olarak gerçekleştirilen ve Haziran ayında yapılan son deniz suyu analizleri neticesinde Girne İlçesi Püsküllü (Karakız) Bölgesi’nden alınan numune sonuçlarının normal değerlerin üzerinde olduğu tespit edilmiştir.

Yapılan analiz sonuçlarına göre halkımızın bu bölgede denize girmemesi sağlık açısından önem taşımaktadır. Kamuoyuna duyurulur denildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Alsancak’ta intihar22 Haziran 2018 Cuma 18:43
  • 21 yaşındaki genç ölü bulundu!22 Haziran 2018 Cuma 17:54
  • İnşaatın 3. katından düşerek yaralandı20 Haziran 2018 Çarşamba 16:46
  • Sağlık Bakanlığı uyardı: Bu bölgede deniz girmeyin19 Haziran 2018 Salı 18:09
  • Dakikalarca dayak yedi... Girne'de Balayı için gittiği otelde dehşeti yaşadı16 Haziran 2018 Cumartesi 16:53
  • Güngördü "yeni projeler ile devam" dedi15 Haziran 2018 Cuma 11:11
  • Karakurt tüm çabalara rağmen kurtarılamadı13 Haziran 2018 Çarşamba 09:31
  • Motosiklet kazasında yaralanan Yazgım Karakurt için kan aranıyor10 Haziran 2018 Pazar 10:39
  • Girne'de motosiklet kazası, sürücü yoğun bakımda10 Haziran 2018 Pazar 10:37
  • Girne’de bordür boyama ve yol çizgileri yenileme çalışmaları sürüyor09 Haziran 2018 Cumartesi 08:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti