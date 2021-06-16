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Girne’de Elektrik Kesintisi Olacak

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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), Alsancak Atakara Market ve civarına yarın 9.00 – 11.00 saatleri arasında, Girne Çamlıca Sokak ile Pazarcık Sokak bölgesine ise 11.00 – 14.00 saatleri arasında elektrik verilemeyeceğini açıkladı.
Girne’de Elektrik Kesintisi Olacak

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), Alsancak Atakara Market ve civarına yarın 9.00 – 11.00 saatleri arasında, Girne Çamlıca Sokak ile Pazarcık Sokak bölgesine ise 11.00 – 14.00 saatleri arasında elektrik verilemeyeceğini açıkladı.


KIB-TEK Girne Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamada, kesintinin orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle, yapılacağı belirtildi.
 

Açıklamada, çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, halkın şebekede her an elektrik varmış gibi davranması uyarısında bulunuldu.

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