Girne'de Gıda paketi yardımında bulunmak isteyen,yararlanmak isteyenlere duyuru

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, gıda paketlerinin dağıtılmasıyla ilgili açıklamada bulundu. Güngördü, çeşitli sıkıntılara rağmen Covid-19 salgını döneminde üstlerine düşen görevi en adaletli ve insani şekilde yapmaya çalıştıklarını vurguladı.

Güngördü açıklamasında şunları kaydetti:

“Corona virüs salgınından itibaren, Bakanlar Kurulu kararıyla bilindiği üzere kamudaki faaliyetler, okullar tatil edildi ve yeni bir sürece, döneme girdik . Bu dönem içerisinde tabii ki Girne Belediyesi'de, diğer Belediyeler'de olduğu gibi en aktif bir şekilde ve en hızlı bir şekilde hemen ertesi gün organize olarak ihtiyaçlı insanlara, mart ayının ortasından itibaren gıda paketi ve yaşlılarımıza ilaç ve benzeri destek yapılması için organize olduk...

Çeşitli sıkıntılara ve çeşitli zorluklara rağmen belediyemiz, bu üzerine düşen görevi en insani bir şekilde en dengeli bir şekilde en adaletli bir şekilde yapmaya çalışmaktadır ve yapmaktadır. Özellikle gıda paketlerinin dağıtımı konusunda daha çok ciddi bir organizasyon içerisindeyiz. Bağış yapan duyarlı iş insanları veya insanlarımızın katkısıyla hazırladığımız gıda paketlerimizi ailelerimize ulaştırmaya çalışıyoruz. Verdiğimiz telefon numaraları bellidir bu telefon numaralarını 3 -5 kez anons ettik ancak bugün tekrar anons etmek zorunda kaldık. Çünkü çok az da olsa belediyeye ulaşılamadığı konusunda zaman zaman sitem almaktayız, şikayet almaktayız. Ancak şunu belirtmek isterim ki sabahleyin 09.30’ dan itibaren öğlen 14:00’e kadar telefonlara bakabilmekteyiz. Toplam 6 personelimiz, telefonlarda gelen istekleri veya talepleri karşılamaktadır.

14:00'ten itibaren ise gelen talepler doğrultusunda adresler düzenlenmekte, tasnif edilmekte, hangi aileye ne şekilde ulaşılacağı konusunda çalışma yapılmaktadır. Ertesi gün sabah; 09.30 - 10:00 arası gıda paketi dağıtımına başlanmaktadır.Dolayısıyla bu süreçte çalışma sistemimiz böyledir.Yani telefonlarımızın açık olduğu saatler yukarıda söylediğim saatlerdir.Vatandaşlardan, ihtiyaç sahibi insanlarımızdan ricamız bu saatlere dikkat etmeleri ve bu saatler arasında bağlı bulundukları bölgelerde telefonlarımıza ulaşmalarıdır. Yanlış bir anlaşılma olmaması için bunu düzeltme ihtiyacı duydum.

Tabii ki tekrardan evde kalmamız gerekir kendi evimizde kalmamız gerekir ve inanıyorum ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde şu anda çok büyük bir sorun yaşamadık ama bunlar bir sorun yaşamayacağımız anlamınada gelmez. Dolayısıyla bu süreç bizi bir huzura ve rahatlatmaya getirmesin.Çok dikkat etmemiz, tedbirlere sıkı sıkıya uymamız gerekir. Marketlerde alışverişe giden vatandaşlarımızın da kurallara uyması gerekir.Bu süreci en sağlıklı bir şekilde atlatabilmemiz için bir müddet daha zamana ihtiyacımız vardır. Tabii ki bilim kurulları vardır ,Tıp uzmanlarından oluşan bilim kurulları vardır, onların söyleyeceği şeylere uymamız gerekir. Ben herkesi, daha sağlıklı günlerde buluşmak umuduyla tekrardan selamlarken evde kalmamızın önemini, bir kez daha altını çizerek hepinize sağlıklı günler diliyorum teşekkür ederim"dedi.

BÖLGEDE BUGÜNE KADAR 5950 ADET GIDA PAKETİ DAĞITILDI

Güngördü, bölgede bugüne kadar 5950 adet gıda paketi dağıttıklarını, bazı aileler açısından ise ikinci tur gıda dağıtımını da tamamlamak üzere olduklarını belirterek, zaman zaman telefonların çok meşgul olduğunu kendilerininde bildiğini ancak, bölgede belli üç- dört meslek gurubu haricinde kapanan otel ve üniversitelerden dolayı mağdur olan birçok insan bulunduğunu bu yüzden taleplerin çok olmasından dolayı vatandaşların anlayışla karşılamaları gerektiğini kaydetti.

Bu arada, gıda paketlerine talepler konusunda,maaş geliri olan ve Devlet’ten veya başka bir kurumdan maaşları kesintiye uğramamış olanların bu konuda çok hassasiyet göstermelerini rica eden belediye yetkilileri, “adaletli bir şekilde gitmeyecek olan bir gıda paketiyle, daha çok ihtiyacı olan mağdur bir ailenin hakkının yenmiş olacağını” vurguladı.

Gıda paketi yardımında bulunmak isteyen ve bu gıda paketlerinden yararlanmak isteyen vatandaşlar 0533 871 2929 – 0533 870 2010 numaralı telefonlardan 09:30 - 14:00 arası Belediye’ye ulaşabilecek.