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Girne’de Hirondel Çemberi yıkıldı

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Girne’de Hirondel Çemberi yıkıldı
Girne’de Hirondel Çemberi yıkıldı

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul’un açıklaması şöyle:

“Hızlı ve plansız büyümeye yetersiz kalan altyapımızın bizi yüzyüze bıraktığı büyük sorunlardan biri de trafik.

Bu konuda bir yol haritamız var ve bunlardan biri de yetersiz kalan iki çemberin dinamik kavşağa dönüştürmesini içermektedir.

Bu akşam Hirondel Çemberi’ni yıkıyoruz.

İçimde duygusal anlamda burukluk yoktur dersem yalan olur.

Umar ve dilerim ki tüm bu çabalar trafiğin hem rahatlamasına hem de daha güvenli olmasına yardımcı olur.”

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