Girne'de Manga rüzgarı esti,4500 kişi muhteşem bir gece yaşadı

Saat 21:00'de sahneye çıkan Manga birbirinden güzel parçaları ile dinleyenlere adeta bir müzik şöleni yaşattı. Yoğun ilgi yaşanan konserde, oturma alanlarının dolması ile seyirciler, merdiven ve balkonları dahi doldurdu. Yaklaşık 2 saat süren konser, performansın yanı sıra görsel sunumlar ile de ayrı bir atmosfer oluşturdu.
Festivalde neler var?
Festivalin devam programında; 9 Eylül Cumartesi Amfitiyatro’da saat 19:00'da KKTC Jimnastik Federasyonu’nun sahnelediği ‘2. Jimnastik Şöleni’ ücretsiz olarak halk ile buluşuyor. Ayrıca 9 ve 10 Eylül tarihlerinde saat 17.00 - 23.00 arası 'K ahve Kitap Günleri' etkinliği, Ramadan Cemil Meydanı'nda gerçekleşiyor. Hafta’nın son günü olan 10 Eylül Pazar günü ise Ramadan Cemil Meydanı’nda saat 20:30’da R’ock’n Roll Express’ sahne alıyor.
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