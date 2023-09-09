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Girne'de Manga rüzgarı esti,4500 kişi muhteşem bir gece yaşadı

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​​​​​​​Girne dün muhteşem bir konsere ev sahipliği yaptı. 'Girne Arkın Group Fest 23' kapsamında gerçekleşen Manga konseri, yaklaşık 4 bin 500 kişinin katılımı ile unutulmaz bir geceye imza attı.
Girne'de Manga rüzgarı esti,4500 kişi muhteşem bir gece yaşadı

Saat 21:00'de sahneye çıkan Manga birbirinden güzel parçaları ile dinleyenlere adeta bir müzik şöleni yaşattı. Yoğun ilgi yaşanan konserde, oturma alanlarının dolması ile seyirciler, merdiven ve balkonları dahi doldurdu. Yaklaşık 2 saat süren konser, performansın yanı sıra görsel sunumlar ile de ayrı bir atmosfer oluşturdu. 

 
Cahit Berkay ve Senfonik Anadolu Orkestrası Çarşamba günü
 
 'Girne Arkın Group Fest 23' kapsamında Cahit Berkay ve Senfonik Anadolu Orkestrası 13 Eylül Çarşamba akşamı, saat 21:00'de Girne Amfitiyatro'da sahne alıyor. Efsane grup Moğolların kurucu üyesi ve Cem K araca gibi efsanelerin sahne yoldaşı olan Cahit Berkay ve Senfonik Anadolu Orkestrası, birbirinden öze şarkıları ile dinleyicileri nostaljik bir tura çıkarmaya hazırlanıyor!
 

 

manga-konser-(5).jpgFestivalde neler var?

Festivalin devam programında; 9 Eylül Cumartesi Amfitiyatro’da saat 19:00'da KKTC Jimnastik Federasyonu’nun sahnelediği ‘2. Jimnastik Şöleni’ ücretsiz olarak halk ile buluşuyor. Ayrıca 9 ve 10 Eylül tarihlerinde saat 17.00 - 23.00 arası 'K ahve Kitap Günleri' etkinliği, Ramadan Cemil Meydanı'nda gerçekleşiyor. Hafta’nın son günü olan 10 Eylül Pazar günü ise Ramadan Cemil Meydanı’nda saat 20:30’da R’ock’n Roll Express’ sahne alıyor.

 
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