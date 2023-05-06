Girne'de nefes kesen maç. GAÜ 57- C. L. Gençler Birliği 56

Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda GAÜ ile Caesar G.Birliği’ni karşı karşıya getiren maç nefesleri kesti. İlk periyodu İskele ekibi 11 sayı önde geçerken, soyunma odasına 26-26’lık eşitlik ile girildi.
İkinci yarı büyük bir çekişmeye sahne oldu, üstünlüğün tam 8 kez el değiştirdiği ikinci yarıda GAÜ, son 2 dakikaya 4 sayı önde girdiği maçta rakibinin yeniden öne geçmesine izin vermedi ve maçı 57-56 kazanarak ligdeki 3’üncü galibiyetini elde etti.
G.Birliği bu maçla klasmanı 4 galibiyet ve 4 mağlubiyetle tamamladı.
Girne ekibinde Hamit Çeliktaşlılar 17 sayı üretirken, Praise Okafor 12 sayı 19 ribaunt ile maçı tamamladı.
19 sayı 16 ribaunt ile maçı tamamlayan G.Birliği oyuncusu Ayomikun Omah, takımının yenilgisini önleyemedi.
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