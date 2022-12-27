Girne'de nefes kesen maçın galibi GAÜ 65- Caesar LG.Birliği 63

KKTC Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen 2022-2023 Prolig sezonu öncesinde düzenlenen Açılış Kupası’nda ikinci haftanın başlangıcı nefes kesen bir maça sahne oldu. Girne Amerikan Üniversitesi’nin (GAÜ) Caesar Larnaka Gençler Birliği’ni konuk ettiği mücadele son dakikaya kadar başa baş devam ederken, kazanan Girne ekibi oldu.



GAÜ son periyotta öne geçti ve maçı kazandı

Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda oynanan maça iyi başlayan taraf Ceasar Gençlef Birliği oldu ve ilk periyodu 13-6 üstün tamamladı. Oyuna ağırlığını ikinci periyotla koymayan başlayan GAÜ, buna rağmen soyunma odasına 34-29 geride girdi. Üçüncü periyot da karşılıklı basketlerle geçilirken, son periyot öncesinde 50-47 Ceasar Gençler Birliği üstünlüğü oluştu.



Maçın son periyodu ise büyük bir heyecana sahne oldu, rakibi karşısında oyun üstünlüğünü ele geçiren GAÜ, rakibi karşısında eşitliği sağladı ve maçın ilk basketinden sonra ikinci kez öne geçti. Bu performansını son dakikalarda kaybetmeyen Girne ekibi salondan 65-63’lük skor ile galip ayrılarak ilk galibiyetini aldı. Ceasar Gençler Birliği ise geçtiğimiz haftaki galibiyetini taçlandırma şansını yitirerek ilk mağlubiyetle tanıştı.

Alperen’den 22 sayı 12 ribauntluk performans

GAÜ’de Alperen Güner 22 sayı ve 12 ribauntla oynayarak takımının galibiyetinde önemli katkı sağladı. Girne ekibinde Hamit Çeliktaşlılar da 17 sayı üretme başarısı gösterdi. G.Birliği’nde James Baker 13, Ayomukin Omah ve Emmanuel Ilenekhiean 10’ar sayı ile maçı tamamladı.