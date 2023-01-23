  • BIST 5.549,16
  • Altın 1162.445
  • Dolar 18.8054
  • Euro 20.4879
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKAİngiltere'de hemşireler yeniden iki günlük greve gitti

Girne’de sabah trafiğe açılan yol ‘aşırı sürat yapıldığı’ gerekçesiyle trafiğe kapatıldı

» »
Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Uğur Mumcu Caddesi’nden, Oscar Hotel yönüne giden ve bugün saat 07.00’de trafiğe açılan yol, aşırısı sürat yapıldığı gerekçesiyle tekrardan trafiğe kapatıldığını duyurdu.
Girne’de sabah trafiğe açılan yol ‘aşırı sürat yapıldığı’ gerekçesiyle trafiğe kapatıldı

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden bilgilendirme paylaşımında bulundu.

Murat Şenkul, Uğur Mumcu Caddesi’nden, Oscar Hotel yönüne giden yolun sabah 07.00’de trafiğe açıldığını, fakat aşırı sürat gözlemlendiği gerekçesiyle söz konusu yolun tekrardan trafik akışına kapatıldığını duyurdu.

Bölgede mevcut 2 yaya geçidinden yayaların geçmesi neredeyse imkansız olduğunu kaydeden Şenkul, “Hem açılan dönüşün daha güvenli olması hem de yayaların sağlığı için bu cadde üzerinde sürat düşürücü kararlar alınması kaçınılmazdır” ifadelerini kullandı.

Şenkul, bu hafta içerisinde Trafik Komisyonu’nu tekrar toplayıp yoldaki sürati azaltma yönünde yapacaklarını masaya yatıracaklarını belirterek, “ Yeni kararlar üretilip yol güvenliğini hem araç hem yaya trafiği açısından güvenli hale geldikten sonra Oscar yönündeki dönüşü tekrardan açacağız” dedi.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ev Arkadaşına Ait Eşyaları Çaldı!17 Ocak 2023 Salı 13:19
  • Girne’de park yasakları konusunda denetimlerin arttırılacağı açıklandı17 Ocak 2023 Salı 12:25
  • Girne'de trafik denetimleri sıklaştırılıyor!17 Ocak 2023 Salı 11:16
  • Mehmet Ali Erbil, üst solunum şikayeti ile Girne’de hastaneye kaldırıldı16 Ocak 2023 Pazartesi 09:40
  • Girne Polis Müdürü Karagil, Şenkul’a ziyarette bulundu13 Ocak 2023 Cuma 16:51
  • Sahte Para ile Alışveriş Yaptı13 Ocak 2023 Cuma 10:33
  • Birlikte hareket ve karşılıklı destek!12 Ocak 2023 Perşembe 14:39
  • Girne'de Hırsızlık!12 Ocak 2023 Perşembe 12:23
  • Sahtekarlık ile Para Temini11 Ocak 2023 Çarşamba 14:01
  • Şenkul: Girne’yi eskiden olduğu gibi Akdeniz’in güzide bir merkezi haline getireceğiz11 Ocak 2023 Çarşamba 11:25
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti