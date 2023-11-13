Girne’de sivrisinekle etkin mücadele devam ediyor

Girne Belediyesi Sağlık Şubesi konu ile ilgili bir açıklama gerçekleştirdi. Yapılan açıklamada program dahilinde devam eden ilaçlamaya ek olarak, halka da mücadelede entegre bir görev düştüğüne yer verildi. Bu bağlamda, bazı önemli bilgilere yer verildi.

Girne Belediyesi Sağlık Şubesi İlaçlama Birimi ekiplerinin gerçekleştirdiği ilaçlama çalışmaları hakkında yapılan açıklamada; Zika Virüsü, Dang Humması, Chikungunya, Batı Nil Virüsü gibi hastalıkların taşınmasına neden olabilen Asya Kaplan Sivrisineğine karşı yapılan tüm uygulamaların çevre dostu bir yöntem ile yapıldığına yer verildi.

Halka büyük görev düşüyor

Girne Belediyesi Sağlık Şubesi ekipleri, Asya Kaplan Sivrisineğinin; eski otomobil lastikleri, saksı altları, küçük kovalarda lengerlerde birikinti kalan noktalarda, süs havuzlarında, mezarlık çiçekliği gibi ufak tefek pek çok kapta üreyebileceğini belirtiyorlar. Şehir içinde bu tip yüzbinlerce kaynağın bulunabileceğine işaret eden ekipler, bu kaynakların tamamını tek tek tespit ederek uygulama yapmanın neredeyse imkansız olduğunu, bu nedenle entegre mücadelede kent sakinlerinin de çözüm sağlamada önemli bir rolü olduğunu dile getirdi.

Ne yapmalıyız?