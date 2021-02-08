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Girne’den Lefkoşa’ya gidiş yönü trafik akışına kapalı olacak

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Girne istikametinden Lefkoşa yönüne gelecek sürücülerin için ulaşım, St. Hilarion kavşağından itibaren Eski Boğazköy yolu üzerinden sağlanacaktır.
Girne’den Lefkoşa’ya gidiş yönü trafik akışına kapalı olacak

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre Lefkoşa – Girne Anayolu üzerinde yapımı devam eden beton bariyer çalışmaları nedeniyle bugünden itibaren çalışmalar süresince, Girne’den Lefkoşa’ya gidiş yönünde St. Hilarion Kavşağı ile Boğazköy kavşağı arası trafik akışına kapalı olacaktır.

Girne istikametinden Lefkoşa yönüne gelecek sürücülerin için ulaşım, St. Hilarion kavşağından itibaren Eski Boğazköy yolu üzerinden sağlanacaktır.

Polis bu güzergahı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda uyardı. 

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