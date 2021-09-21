Bu Memleket Bizim Platformu’nun (BMBP) organize ettiği, “Delirenler” Sokak Tiyatrosu, Turizm Emekçileri Sendikası’nın ev sahipliğinde, Dome Otel Açık Hava Teras’ta halka sunuldu.

Girneliler “Delirenler”le Coştu

Bu Memleket Bizim Platformu’nun (BMBP) organize ettiği, “Delirenler” Sokak Tiyatrosu, Turizm Emekçileri Sendikası’nın ev sahipliğinde, Dome Otel Açık Hava Teras’ta halka sunuldu.

Kalabalık bir seyirci kitlesinin katıldığı gecede, “Delirenler” oyunuyla izleyenler coşkulu ve duygulu anlar yaşadı. Seyircinin interaktif katılımıyla oyun daha da anlamlı bir özellik kazandı. İzleyenlerin oyunu sık sık alkışlarla kesmesi ve oyundaki şarkılara katılması coşkuyu daha da artırdı.

“Delirenler” oyunu, sanatın diliyle yansıttığı ekonomik, sosyal, siyasal sorunlarla izleyiciyi eleştirel mizah anlayışıyla buluştururken, bu sorunlara karşı da bir sanatsal direniş eylemini gerçekleştirdi. Pandemi koşulları göz önünde bulundurularak ve sosyal mesafeye dikkat edilerek, BMBP’nun temsilcilerinin yanısıra yoğun halk katılımıyla oyun sahnelendi.

Oyunun yazarı ve yönetmeni Yaşar Ersoy gecenin sonunda yaptığı konuşmada, Bu Memleket Bizim Platformu’na, ev sahipliği yapan Turizm Emekçileri Sendikası’na ve coşkulu katılımı gerçekleştiren seyircilere teşekkür ederek, toplumsal, sanatsal ve kültürel varoluşlarını üretimleriyle sürdüreceklerini belirtti. Ersoy, çok zor günlerden geçtiğimizi ve irademize demokrasimize müdahalelerin sıkça yaşandığı bugünlerde, ekonomik ve sağlık sorunlarının da toplumun yaşam koşullarını iyice zorlaştırdığını belirterek, bu sorunların üstesinden gelebilmek için delice örgütlenmemiz, delice mücadele etmemiz ve delice çalışıp üretmemiz gerektiğini vurguladı.

Bir Sanatsal Direniş Eylemi olarak sahnelenen “Delirenler” Sokak Tiyatrosu, gazete haberlerinden ve Hatice İncirli Teralı Öğretmen’in sosyal medya paylaşımlarından yola çıkılarak, Yaşar Ersoy tarafından yazıldı ve kurgulandı. Ayrıca oyunda, Nazım Hikmet, Faize Özdemirciler, Neşe Yaşın ve Şener Levent’in şiirlerine de yer verildi. Oyunun müzik uyarlamasını Barış Refikoğlu, afişini Umut Ersoy yaptı. Oyunda, Özgür Oktay, Döndü Özata, Erol Refikoğlu, Yaşar Ersoy, Barış Refikoğlu ve Umut Ersoy rol aldı.

“Delirenler” Sokak Tiyatrosu son kez olarak, 29 Eylül Çarşamba günü, saat 19:30’da, Lefkoşa Halk Sanatları Derneği (HASDER) Açık Hava Bahçesi’nde, seyircilere ücretsiz sunulacaktır.