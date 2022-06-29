Gönüllülerden Kansere Karşı İyilik Festivali Yardım Konseri

400 gönüllü gencin, kanser sürecindeki minik kardeşleri için canla başla çalışarak organize ettikleri ve birbirinden değerli sanatçının gönüllü olarak destek verdiği “İyilik Festivali” yardım konseri birçok sponsorun da katkısıyla 4 Temmuz Pazartesi günü gerçekleşiyor. Yiyecek, içecek ve hediyelik eşya standlarının da yer alacağı; gecenin sunuculuğunu Ayşe Karaca ve Soydan Korkmaz'ın yapacağı konserde; Roham, Eril Cambaz, Sinan Güzen, Oneblood & Negro, Nafiz Dölek, Grup Rast, Frekans ve Salt gönüllü olarak sahne alırken Akare Dans ve Spor merkezi, Dance Base Art Studio ve Cranberries Dance & Gym Center'in gösterileri yer alacaktır.

Kuzey Kıbrıs Turkcell’in iletişim sponsorluğunu üstlendiği, Lefkoşa Türk Belediyesi, Can Keşanlı & Co., Nicosia Finans, Ner Ticaret, Bliss, Golf, Chamada Prestige, Köseoğlu Süpermarket, Cortado, Gişe Kıbrıs, Dance FM, NRG Play, Şafak Home, Tarsan, Ciddi Mutfak, Noyanlar Group, Önder Alışveriş Merkezi, ART STU ve Kıbrıs Dijital Bilişim konserin organize edilebilmesi için katkı sağlamışlardır.

Kemal Saraçoğlu Vakfı Koordinatörü Servet Özeralp yaptığı açıklamada, bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ederken, bu muhteşem organizasyonun biletlerinin kapıdan da temin edilebileceğini hatırlattı. Özeralp, sadece 20TL katkıda bulunarak kanser sürecindeki çocuklara yardım eli uzatılabileceğinin altını bir kez daha çizerek tüm halkı konser etkinliğine çağırdı.