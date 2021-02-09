Gönyeli'de erkek cesedi bulundu! (GÜNCELLENDİ)

Gönyeli'de ceset bulundu!

Bu akşam saatlerinde Gönyeli'de bir erkek cesedi bulundu.

Görgü tanıkları cesedin yabancı uyruklu bir kişiye ait olduğunu belirtiyor.

Cesedin 23 yaşında bir erkeğe ait olduğu üzerinde duruluyor.



Polis olay yerinde inceleme yapıyor...

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bugün saat 20.00 sıralarında, 23 yaşındaki Gönyeli sakini Mohamad El Boubou, Anayurt Sokak üzerindeki kalmakta olduğu daire içerisinde ölü olarak bulundu.

Söz konusu şahsın cesedi üzerinde darp ve cebir izine rastlanmadığı belirtildi.

Boubou'nun ölüm sebebinin yapılacak otopsisinin ardından belli olacağı ifade edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.