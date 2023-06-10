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Gönyeli'de Market Hırsızlığı

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Polis Basın Subaylığı açıkladı
Gönyeli'de Market Hırsızlığı

08.06.2023 tarihinde, saat 11.00 sıralarında, Gönyeli’de faaliyet gösteren bir markete müşteri olarak giden P.B.(E-27)’nin, satışa sunulan toplam 854 TL değerindeki 2 şişe alkollü içkiyi alıp ödeme yapmadan market dışına çıkarmak suretiyle çaldığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup yapılan ileri soruşturmada ayrıca, ikamet izinsiz olarak KKTC’de ikamet ettiği de tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

 

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