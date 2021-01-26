Görevden alma ve atamalar devam ediyor

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Sn. Mehmet Dincer FARUK 26.01.2021 tarihinden itibaren bu görevinden alınmıştır.

Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Spor Dairesi Müdürü Sn. Mehmet ÖZBİLGEHAN 26.01.2021 tarihinden itibaren bu görevinden alınmıştır.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Sanayi Dairesi Müdürü Sn. Doğan ŞAH 26.01.2021 tarihinden itibaren bu görevinden alınmıştır.

Başbakan Yardımcışığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Spor Dairesi Müdürü

mevkiine Sn.Fuat TEK 26.01.2021 tarihinden itibaren atanmıştır.

Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Sanayi Dairesi Müdürü mevkiine Sn.Mustafa YEŞİL 26.01.2021 tarihinden itibaren atanmıştır.