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Görevden alma ve atamalar devam ediyor!

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Görevden alma ve atamalar devam ediyor
Görevden alma ve atamalar devam ediyor!

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Bakanlık Müdürü  olarak görev yapan Sn. Bünyamin MERHAMETSİZ 29.01.2021 tarihinde bu görevinden alınarak, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Bakanlık Müdürü mevkiine 29.01.2021 tarihinden itibaren atanmıştır.

İçişleri Bakanlığı Genel Koordinatör olarak görev yapan Sn. Evin UNUTMAZ 29.01.2021 tarihinden itibaren bu görevinden alınmıştır.

İçişleri Bakanlığı Müsteşar mevkiine Sn. Gürkan KARA 29.01.2021 tarihinden itibaren atanmıştır.

Müsteşar olarak görev yapan Sn. Özdemir KALKANLI 29.01.2021 tarihinden itibaren bu görevinden alınarak, Maliye Bakanlığı Genel Koordinatör  mevkiine 29.01.2021 tarihinden itibaren atanmıştır.

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