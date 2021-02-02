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Gözaltına alınan Boğaziçi öğrencisi: Polis, açılan başörtümü örtmeme izin vermedi

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Boğaziçi'ndeki rektör eylemleri sırasında dün okulun içinde gözaltına alınan bir kadın öğrenci, "Polis beni kolumdan tutarak yerde sürükleyince başörtüm açıldı. Başımı yeniden örtmeme müsaade etmedi" dedi.
Gözaltına alınan Boğaziçi öğrencisi: Polis, açılan başörtümü örtmeme izin vermedi

Boğaziçi Üniversitesi'ne polisin girmesiyle gözaltına alınan kadın öğrencilerden birinin yaşadığı kötü muamele, avukatlar tarafından tutanağa alındı. Kadın öğrenci, gözaltı sırasında yerde sürüklendiğini, başörtüsünün açıldığını ancak polisin kapatmasına izin vermeyerek kendisine hakaret ettiğini anlattı.

Boğaziçi'ndeki rektör eylemleri sırasında dün okulun içinde gözaltına alınan bir kadın öğrenci, "Polis beni kolumdan tutarak yerde sürükleyince başörtüm açıldı. Başımı yeniden örtmeme müsaade etmedi" dedi.

Öğrencinin gözaltına alınırken uğradığı kötü muamele ve işkence avukatlar tarafında tutanağa geçirildi.

Söz konusu tutanak Boğaziçi Dayanışmasının hesabından, "Milli ve dini hassasiyetleri bahane ederek LGBTİ+ ve tüm ezilenlere saldıran iktidar, gözaltıdaki arkadaşlarımızın inançlarını yok sayarak her türlü işkenceyi yapıyor. Tahakkümle yürüttükleri yıldırıcı zulümlerinin karşısında direngen dayanışmamız sürüyor!" notuyla paylaşıldı.

"Ben örteceğim senin başını"

Tutanağa göre kadın öğrenci yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Yakalama işlemi sırasında sivil kıyafetli bir kadın polis beni kolumdan tutarak yerde sürükleyince başörtüm açıldı. Sonrasında gözaltına almak için bana ters kelepçe yaparak başımı yeniden örtmeme müsaade etmedi. Başımı örtme isteğime ‘Ben örteceğim senin başını, başını öne eğ görürsün sen’ dedi. Otobüse bindikten sonra da muamele devam etti. Ters kelepçeyi çözmediler."

İşte o tutanak:

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