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Grip vakalarındaki artış mevsim normallerinde

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Grip vakalarındaki artış, mevsimsel normallere uygun düzeylerde devam ediyor. Uzmanlar, risk grubunda yer alan kişilerin daha dikkatli olmaları gerektiği konusunda uyarıda bulunuyor.
Grip vakalarındaki artış mevsim normallerinde

Ankara Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Balık, son günlerde hastane başvurularında en çok grip virüslerinin ön plana çıktığını söyledi.

COVID-19'un da görülmeye devam ettiğini belirten Balık, toplumun büyük bir bölümünün bağışıklığı olduğu için salgın şeklinde bir COVID beklemediklerini ifade etti.

Balık, nezle virüsü yapan etkenleri de yaygın şekilde gördüklerini anlatarak, "Respiratuar Sinsityal Virüsü'nü (RSV) de görüyoruz. Bu virüsleri zaman zaman dalgalanma şeklinde görüyoruz. Özellikle toplumumuzda nüfus hareketliğinin fazla olduğu dönemlerde, bayramlarda, okulların ilk açıldığı dönemlerde, yılbaşı sonrası gibi dönemlerde bu virüsü, enfeksiyonlarda belirgin artışları her zaman görürüz." dedi.

"Panik olacağımız, salgın düzeyinde bir artış söz konusu değil"

Grip vakalarında paniğe sebep olabilecek herhangi bir durumun olmadığını aktaran Balık, "Şu an mevsim normalleri düzeyinde bir artış var. Panik olacağımız, salgın düzeyinde bir artış söz konusu değil. Herhangi bir şekilde salgın paniği yaşamamızı gerektirecek bir durum söz konusu değil. Korunma tedbirlerini sürekli alıyor olmamız gerekiyor." diye konuştu.

Prof. Dr. Balık, hangi viral enfeksiyon olursa olsun altta yatan herhangi bir hastalığı bulunan kişilerin iyileşme süreçlerinin ve komplikasyon risklerinin daha uzun olduğuna dikkati çekerek, "Nüfus hareketliliğinin arttığı dönemlerde insanlar birden fazla virüsü arka arkaya kapabilir. Bu virüsler, benzer belirti gösterdiği için de hastalığın uzun sürdüğü sanılabilir. Uzun sürmenin bir başka nedeni ise sinüzit ve zatürre gibi komplikasyon gelişmesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Hastalığı en çok çocuklar bulaştırıyor

Risk gruplarına ilişkin de bilgi veren Balık, alerji hastaları, 65 yaş üzerinde alerjik astımı, bronşiti olanların, kanser tedavisi görenlerin, kalp yetmezliği, kronik akciğer hastalığı ve diyabeti olanların bu grupta yer aldığını bildirdi.

Balık, risk grubunda yer alanların viral enfeksiyonlarla karşılaştıklarında iyileşme süreçlerinin daha uzun ve hastalığı bağlı gelişen komplikasyonların da daha ağır seyrettiğini söyledi.

Virüslerin yayılımının en fazla okullarda çocuklar arasında olduğunu aktaran Balık, "En çok bulaştıran çocuklarımız. Çocuklarımız virüsleri okullarda birbirlerine kolaylıkla bulaştırıyorlar. Onlar da gelip evde ebeveynlerine bulaştırıyor. Viral enfeksiyonların salgını nedeniyle toplumda hasta kişi sayısı artınca antibiyotik kullanma oranı da artıyor. Bu çok yanlış bir şey." ifadelerini kullandı.

Balık, okulların yarı yıl tatile girmesine de az bir süre kaldığını anımsatarak, "Genellikle ara tatillerde nüfus hareketliliği artıyor. Herkes tatile gidiyor. Dönüşte çocuklar bir araya gelince ondan sonra enfeksiyonlar birbirine geçiyor. Herkesin başka yerlerden getirdiği enfeksiyonlar birbirine aktarılıyor ve oradan da birbirine geçiyor." dedi.

Antibiyotikler virüslerde etkili değil

Prof. Dr. Balık, hastalıkların nedeninin virüs olduğunu belirterek, bu süreçte antibiyotik kullanılmaması konusunda şu uyarıları yaptı:

"Antibiyotikler kesinlikle virüslerde etkili değildir. O nedenle bizim hiçbir şekilde çocuğumuza antibiyotik vermememiz gerekiyor. Hekim yazarsa bile sorgulamak gerekiyor. Ebeveynin 'bakteriyel enfeksiyon olduğundan emin misiniz?' sorusunu hekime sorma hakkı var. Hekimlerin de bakteriyel enfeksiyondan emin olmadıkça bu dönemlerde antibiyotik yazmaması gerekiyor. Antibiyotik kullanımında Avrupa'da en önde gelen ülke Türkiye. Gereksiz yere antibiyotiği çok fazla kullanıyoruz. Bunun çok fazla zararları var. Sadece ekonomik zararları yok. Antibiyotiklere direnç geliştiği için işe yaraması gereken yerlerde mesela bir zatürre geliştiğinde kullanamaz hale geliyoruz. Çok daha kapsamlı antibiyotikleri kullanıyoruz."

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