GSK Türkiye’ye, Stevie Awards’tan 4 ödül

2002 yılından bu yana uluslararası şirket ve organizasyonları yıl içinde gösterdikleri performans ve başarıları çerçevesinde ödüllendiren Stevie Ödülleri, dünyanın en saygın iş ödülleri arasında bulunuyor.

GSK Türkiye, “her anında iyilik sağlık” vizyonuyla gerçekleştirdiği projeleriyle, dünyanın en prestijli iş ödülleri programlarından olan Stevie Awards’tan 4 ödül aldı. Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) iş birliği ile yürütülen Kırmızıda Dur De! Projesi kapsamında hayata geçirilen “Söz Küçüğün” kampanyası 2 Altın, 1 Gümüş, 1 Bronz ödüle layık görüldü.

Türkiye’de aşı, ilaç ve tüketici sağlığı alanlarında faaliyet gösteren GSK Türkiye, bu yıl 17’incisi düzenlenen, dünyanın en prestijli iş ödülleri programlarından Stevie Uluslararası İş Ödülleri’nde 4 ödül birden aldı. 2 Altın, 1 Gümüş, 1 Bronz ödüle layık görüldü.

Şirket, TOG iş birliğiyle yürütülen Kırmızıda Dur De! Projesi kapsamında hayata geçirdiği “Sözküçüğün” kampanyası ile Yılın Düşük Bütçeli Pazarlama Kampanyası kategorisinde ve Yılın İletişim ve PR kampanyası kategorisinde Topluma Hizmet dalında Altın Stevie kazandı. Proje ayrıca, Yılın İletişim ve PR kampanyası kategorisinde Kurumsal Sosyal Sorumluluk dalında Gümüş Ödül, Kâr Amacı Gütmeyen Projeler dalında ise Bronz Ödül aldı.

“Toplum sağlığı için çalışmanın yanı sıra hayatın her anında iyiliği de önemsiyoruz”

Başta bedensel söz hakkı olmak çocukların tüm haklarının korunması, çocukların kendilerini iyi ve güvende hissetmesi hedefiyle 2018 yılında hayata geçirilenKırmızıda Dur De! projesinin 2019 yılında gerçekleştirilen “Söz Küçüğün” iletişim kampanyası ile Stevie Ödülleri’nde bu yıl 4 ödül kazandıklarını belirten GSK Türkiye İletişim ve Hasta İlişkileri Lideri Selcen Çökdü, bu başarının arkasında GSK’nın güçlü sosyal sorumluluk anlayışının yer aldığını söyledi. GSK çalışanlarının sosyal sorumluluk projelerinde aktif olarak yer aldığını belirten Çökdü, TOG ile hayata geçirilen Kırmızıda Dur De! projesinin de çalışanlarının önerisiyle geliştiğini aktardı.

Çökdü; “Bir sağlık şirketi olarak, toplum sağlığı için çalışmanın yanı sıra hayatın her anında iyiliği de önemsiyoruz. Bu yıl, artık “Sus değil, Söz Küçüğün” diyerek yola çıktığımız “Sözküçüğün” iletişim kampanyamızla kazandığımız bu 4 ödül de, bizim toplumda farkındalık yaratmayı işimizin bir parçası olarak gördüğümüzün güzel bir ifadesi.” dedi.

TOG Genel Müdürü Murat Çitilgülü ise “Bundan 6 sene önce gençlerin sağlık okuryazarlığı projemizi desteklemek amacıyla yola çıkan GSK Türkiye, 2018 itibariyle çocuk hakları konusuna odaklanan Kırmızıda Dur De! projesini desteklemeye başladı. Çocuğun kendisinin ve bir başkasının sınırları olduğunu fark etmesini hedeflediğimiz projemizin ikinci ayağında ise yetişkinlere ulaştık. Dijital platformlarda yayınlanan yetişkinlere yönelik videolarla çocuk hakları konusunda yetişkinlerin bilinçlendirilmesini hedefledik. Farkındalığı arttırmak için oluşturduğumuz “#Sözküçüğün” isimli şarkımız da TOG’un sosyal medya kanallarında ve dijital kanallarda yayınlandı. Bu son derece anlamlı projenin prestijli bir ödülle taçlandırılması gurur verici. Emeği geçen herkese tekrar teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

TOG ve GSK Türkiye’nin hayata geçirdiği Kırmızıda Dur De! projesi çocukların, başta bedensel söz hakkı olmak üzere çocuk haklarının tümü konusunda farkındalıklarının artmasını amaçlıyor. Bu zamana kadar yaklaşık 10 bin çocuğa ulaşılan projede çocuklar için özel alanlarının ihlal edilmesi durumunda kendilerini koruyabilmeleri, çocuk haklarının korunması, çocukların kendilerini iyi ve güvende hissetmesi ve harekete geçmeleri konusunda uygulamalar yapılıyor.

Projenin ikinci aşamasında ise; çocuk haklarının korunması, çocukların kendilerini iyi ve güvende hissetmesi için yetişkinler tarafından çocukların dinlenmesinin önemine dikkat çekerek “Sus değil #Sözküçüğün” denildi. 2018-2019 eğitim öğretim yılında İstanbul, İzmir ve Bursa’da uygulanan proje, 2019-2020 eğitim öğretim senesinde Aksaray, Ankara, Aydın, Erzurum, Hatay, İstanbul, İzmir, Karaman, Konya, Niğde, Samsun, Siirt olmak üzere 12 ilde gerçekleşti.

2002 yılından bu yana uluslararası şirket ve organizasyonları yıl içinde gösterdikleri performans ve başarıları çerçevesinde ödüllendiren Stevie Ödülleri, dünyanın en saygın iş ödülleri arasında bulunuyor. 8 farklı alanda düzenlenen Stevie Uluslararası İş Ödülleri, her yıl 70’i aşkın ülkeden 10 binin üzerinde başvuru alıyor.