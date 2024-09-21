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Güldür Güldür Show Kıbrıs’ta İzleyicisiyle Buluştu!

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Yakın Doğu Kampüs içerisindeki Moe Açık Hava Sahnesi, 20 Eylül akşamı ünlü tlyatro gurubu Güldür Güldür Show’a ev sahipliği yaptı. Büyük kalabalık karşısında gerçekleşen bu özel gece, kahkaha dolu anlara sahne oldu.
Güldür Güldür Show Kıbrıs’ta İzleyicisiyle Buluştu!

Yakın Doğu Kampüs içerisindeki Moe Açık Hava Sahnesi, 20 Eylül akşamı ünlü tlyatro gurubu Güldür Güldür Show’a ev sahipliği yaptı. Büyük kalabalık karşısında gerçekleşen bu özel gece, kahkaha dolu anlara sahne oldu.

Kıbrıs’a gelen Güldür Güldür ekibinin gösterisinde en özel anlarından biri ise Ecem Erkek’in Kıbrıslı bir karakteri canlandırdığı skeç oldu. Kıbrıs’a özgü espriler ve yerel unsurlarla zenginleştirilen bu skeç, büyük alkışla seyircilerden tam not aldı.

Near East Bank sponsorluğunda gerçekleşen bu keyifli etkinlikler, ardı ardına devam ediyor. Kahkaha dolu anların tadını çıkarmaya devam etmek isteyenler için sıradaki büyük isimler ise 24 Eylül’de Cem Yılmaz ve 4 Ekim’de seyirciyi kahkahalara boğacak olan Ata Demirer. Kıbrıs’ta sahne alacak bu büyük komedi ustaları, izleyicilere Moe Açık Hava sahnesinde unutulmaz performanslar sunacak.

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