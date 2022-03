Günde Sadece 3 Saniye Spor, Kas Yapmanızı Sağlıyor

Son yapılan bir araştırmaya göre, her gün düzenli olarak yapılan çok kısa süreli egzersizler bile vücudun kas yapması için yeterli oluyor.

The Times’ın haberine göre, Japonya’daki Nigata Sağlık ve Refah Üniversitesi ile Avustralya’daki Edith Cowan Üniversitesi’nden araştırmacıların oluşturduğu bir ekip, kadın ve erkeklerden oluşan 39 kişilik bir grubu inceledi.

Sağlıklı ama hareketsiz bir yaşam süren katılımcılardan, bir ay boyunca her gün, 3 saniye gibi şaşırtıcı derecede kısa süreyle kol güçlendirme egzersizi yapmaları istendi.

Hareketin tekdüzeliğini ölçümlemek için özel bir alet kullanıldı.

Grup, tam dört hafta boyunca pazartesiden cumaya bu üç saniyelik günlük egzersizlerine devam etti. 20 seans tamamlandı ve bir ay süren denemede toplam kas kasılma süresi

60 saniye oldu. Katılımcılar, bu süre boyunca başka hiçbir egzersiz yapmadılar.

SONUÇLAR ÇOK ÇARPICI…

Araştırmacılar, üç saniyelik antrenmanların etkilerini değerlendirdiklerinde elde ettikleri sonuçlar etkileyiciydi. Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports’ta yer alan çalışmada, tüm katılımcıların kol kaslarında yüzde 6 ile 11,5 aralığında güçlenme görüldü. Araştırmanın başındaki isim Profesör Ken Nosaka, “İnsanlar kaslarını geliştirmek ve egzersiz yapmak için çok zaman harcamak gerektiğini düşünüyor, ancak durum böyle değil. Çalışma sonuçlarımız, çok az miktarda egzersizin, hatta dört haftada 60 saniyenin bile, kas gücünü artırabileceğini ve her kas kasılmasının önemli olduğunu gösteriyor” dedi.

Nosaka, sıfırdan bir kuvvet antrenmanına başlayan insanlarda güçlenme görüldüğü kanıtlansa da, bunu sürdürmek ve iyileştirmek için giderek artan bir yoğunluk ve sürenin de gerekli olacağını söylüyor. “Öyle olsa bile, bu araştırma, geçmişte direnç eğitimi almış kişiler için iyi bir başlangıç ​​noktası olabilir. Yetişkinlerin bacaklar, kalçalar, sırt, karın, göğüs, omuzlar ve kollar gibi tüm büyük kas gruplarını çalıştıran güçlendirme aktivitelerini haftada en az iki gün yapmaları gerekiyor” diye de ekledi.