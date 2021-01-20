  • BIST 1.565
  • Altın 441,153
  • Dolar 7,4723
  • Euro 9,0601
  • Lefkoşa 9 °C
  • Mağusa 9 °C
  • Girne 10 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 9 °C
  • İstanbul 0 °C
  • Ankara -7 °C
SON DAKİKABakan Pilli: "11'i yerel 14 pozitif vaka''

Güney Kıbrıs 565 bin aşı daha sipariş etti

» »
Güney Kıbrıs 565 bin adet koronavirüs aşısı daha sipariş etti.
Güney Kıbrıs 565 bin aşı daha sipariş etti

Güney Kıbrıs’ın Pfizer/BioNTech firmasından 565 bin Koronavirüs aşısı daha sipariş ettiği bildirildi.

Alithia gazetesi, bu rakamla birlikte Güney Kıbrıs’ın söz konusu şirketten sipariş ettiği aşı sayısının 957 bine ulaştığını ve Avrupa Komisyonu prosedürleri aracılığıyla 3 milyon doz aşıyı garanti altına aldığını yazdı.

Gazete,  Güney Kıbrıs’ın baştaki hedeflerinden bağımsız olarak tüm nüfusun (Rumlar ve Kıbrıslı Türklerin) ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla iki ayrı prosedüre katıldığını ve Pfizer/BioNTech şirketinden ek doz siparişinde bulunduğunu kaydederek, bunların bu yılın Nisan ayı ile Eylül ayları arasında teslim edilmesinin beklendiğini belirtti.

Haberde, AstraZeneca aşısının bu ayın sonunda onaylanmasının beklendiği; Johnson&Johnson (Janssen) ile CureVac aşılarının da onaya sunulmasıyla birlikte Güney Kıbrıs’ın yeterli dozda aşı teslim alacağı ve Mart sonuna kadar 120 bin, Haziran sonuna kadar ise ek 450 bin kişinin aşı olmasının hedeflendiği kaydedildi.

Gazete, Güney Kıbrıs’ın hedefinin, bahsi geçen aşıların onay alması durumunda Eylül sonuna kadar tüm nüfusun aşılanması olduğunu yazdı.

ANNELER VE YENİ DOĞAN BEBEKLERİ ÖZEL KLİNİKTE KORONAVİRÜS BULAŞTI

Gazete, bir diğer haberinde ise, Lefkoşa’nın Rum kesimindeki özel bir klinikte doğum yapan bazı anneler ile bebeklerinin, klinikte Koronavirüs bulaştıklarını yazdı.

Haberde, bu durumun endişeye ve tepkilere neden olduğu belirtilirken, Sağlık Bakanlığı’nın devreye girdiği ve ilgili protokollerin öngördüğü eylemleri gerçekleştirdiği belirtildi.

Gazete, söz konusu kliniğin yarına kadar kapatıldığını ve ilgili bölümde iki doktor da dahil 10 pozitif vakanın çıktığını kaydetti.

UZMANLAR TEDBİRLERİN HAFİFLETİLMESİ İÇİN ERKEN OLDUĞU KONUSUNDA UYARIYOR

Öte yandan Fileleftheros gazetesi ise, uzmanların, Güney Kıbrıs’taki tedbirlerin hafifletilmesiyle ilgili karar almak için henüz çok erken olduğu konusunda uyardıklarını yazdı.

Gazete, uzmanların hastanelerdeki durumun hâlâ kritik olduğu, kapanma sürecinin sonuçlarının henüz görülmediği ve aşıların etkinliğinin Şubat ayından sonra görüleceği konusunda hemfikir olduklarını kaydetti.

Uzmanların daha fazla test yapılmasının gerekliliğini vurguladığını belirten gazete, okulların açılması konusundaki tereddütlerin de, Aralık ayında görülen bulaş oranı nedeniyle sürdüğünü yazdı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Güney Kıbrıs’ta kapanmanın ardından 162 vaka, 5 can kaybı18 Ocak 2021 Pazartesi 20:35
  • Anastasiadis İkinci Doz Aşıyı Oldu18 Ocak 2021 Pazartesi 11:37
  • Beşli Konferans Hazırlıkları Sürüyor18 Ocak 2021 Pazartesi 11:30
  • Güney Kıbrıs’ta aşılananların sayısı 10 bini geçti17 Ocak 2021 Pazar 15:14
  • Lefkoşa Uzunyol'da maske takmadığı için durduruldu, polisin kolunu ısırdı17 Ocak 2021 Pazar 15:01
  • Güney'de Yerel Makamlar Kıbrıs Türk taşınmazlarını kullanıyor!16 Ocak 2021 Cumartesi 14:42
  • Kayıp Şahıslar Komitesinin Kıbrıslı Rum Üyesi Leonidas Pandelidis, 2020 Yılındaki Çalışmalara Değindi16 Ocak 2021 Cumartesi 13:49
  • “Guterres ortak zemin ve vizyon istiyor”16 Ocak 2021 Cumartesi 12:09
  • Güney Kıbrıs’ta 244 yeni vaka!15 Ocak 2021 Cuma 21:12
  • Güney Kıbrıs'ta Anastasiadis ile Çipras odağında 'yolsuzluk' iddiaları15 Ocak 2021 Cuma 20:26
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti