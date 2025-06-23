  • BIST 9141.31
  • Altın 4300.263
  • Dolar 39.7297
  • Euro 45.6179
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKAABD Başkanı Trump: 'Rejim değişikliği neden olmasın?'

Güney Kıbrıs BM Temsilcisi, KKTC’deki eski Rum mallarının “yasadışı” kullanımını BM’ye şikayet etti

» »
Güney Kıbrıs’ın BM Daimi Temsilcisi Marila Mihail, KKTC’de bulunan eski Rum mallarının "yasadışı" kullanımı ve Türkiye’nin bölgedeki politikalarını BM Güvenlik Konseyi’ne taşıdı.
Güney Kıbrıs BM Temsilcisi, KKTC’deki eski Rum mallarının “yasadışı” kullanımını BM’ye şikayet etti

Güney Kıbrıs’ın BM’deki Daimi Temsilcisi, Büyükelçi Marila Mihail, KKTC’deki eski Rum mallarının “yasadışı kullanılmasını” BM’ye şikayet etti.

Haravgi gazetesi, BM Güvenlik Konseyi’ne mektup gönderen Hacımihail’in, adanın “Türkiye tarafından işgal edilmiş bölgelerinde” bulunan Rum mallarının “yasadışı şekilde” kullanılmaya devam etmesi konusunda resmi şikayette bulunduğunu yazdı.

Habere göre, Mihail, 1974’ten bu yana bu malların yasal sahipleri olan Rumların mallarına erişemediğini, mallarını kullanamadığını ve kontrol edemediğini kaydederek, bu durumun Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) kararlarına aykırı olduğunu belirtti.

Mihail, Türkiye’nin toplu satış politikası uyguladığını ve bununla, ayrılıkçı devlet oluşturulmasını arzuladığını iddia ederken, Güney Kıbrıs’ın hukuk devleti ilkelerine bağlı olduğunu ve Türkiye’nin de bu ihlallere son vererek, Kıbrıs sorununa adil ve kalıcı bir çözüm bulunması için katkı yapması gerektiğini kaydetti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Açık alanda cinsel ilişkiye giren polislerin videosu dünya çapında yayıldı18 Haziran 2025 Çarşamba 12:27
  • Larnaka’dan ilk kurtarma uçağı Ben Gurion Havalimanı’na indi18 Haziran 2025 Çarşamba 11:45
  • Kombos’tan AB’ye çağrı: Aktif rol üstlenin18 Haziran 2025 Çarşamba 11:10
  • AA’nın haberine göre, “İsrail'i yatlarla terk edenler, GKRY marinalarına akın etti”17 Haziran 2025 Salı 09:45
  • Hindistan Başbakanı Güney Kıbrıs’ta...16 Haziran 2025 Pazartesi 11:14
  • Hristodulidis: Savaş operasyonlarına müdahil olmayacağız14 Haziran 2025 Cumartesi 14:44
  • Güney Kıbrıs'ta güvenlik önlemleri artırıldı14 Haziran 2025 Cumartesi 14:42
  • Hristodulidis: Savaş operasyonlarına müdahil olmayacağız14 Haziran 2025 Cumartesi 11:32
  • Güneyde hellim talebini karşılamak için modern fabrika12 Haziran 2025 Perşembe 13:18
  • Güney Kıbrıs’ta kamu memurlarının sayısında artış12 Haziran 2025 Perşembe 12:56
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti