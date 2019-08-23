Güney Kıbrıs ile İsrail arasında organ nakli iş birliği

Güney Kıbrıs ile İsrail arasında organ bağışı alanında iş birliği yapıldığı, son olarak bir hastadan alınan organların İsrail’e götürülerek ihtiyaç sahibi hastalara nakledildiği bildirildi.

Politis ve diğer gazeteler, İsrail’in Güney Kıbrıs Büyükelçisi Shmuel Revel’in konuya ilişkin açıklamasında, Güney Kıbrıs ile İsrail arasında, organ bağışı ve nakli konusundaki iş birliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdiğini yazdılar.

Revel açıklamasında, bu alandaki iş birliğine büyük önem verildiğini de vurguladı.

Gazete, Güney Kıbrıs’tan İsrail’e gerçekleştirilen en son organ naklinin, 10 Ağustos’ta beyin ölümü gerçekleşmiş bir kişiden alınan akciğer ve karaciğerin nakli olduğunu belirtti.